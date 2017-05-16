FETÖ’nün himmet gişesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) kara para aklama merkezlerinden Pinhan Restoran'a yönelik soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. FETÖ'nün Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın yardımcısı Ali Çelik ile restoranın sahibi Hızır Güngör'ün de aralarında olduğu 47 isim şüpheli olarak iddianamede yer aldı. Birim Gayrimenkul'e bağlı Pinhan Restoran'ın basit bir işyeri olarak düşünülemeyeceği vurgulanırken, "Pinhan" kelimesinin "Gizli, saklanmış, gizlenmiş" manasına geldiğine dikkat çekildi. İddianamede 15 Temmuz darbe girişiminin temellerinin burada yapılan toplantılarda atıldığına vurgu yapıldı.
42.2 MİLYON TL
Restoranın Maltepe Belediyesi'ne verdiği tüm ikramları ileride belediye başkanı ile yapacağı pazarlıklarda koz olarak kullanmak için kayıt altına aldığı belirtilen iddianameye göre restoranda yapılan toplantılarla işyeri finanse edildi. 2013'te 6 bin TL'lik çek ödemesi yapılan şirkete, 2014'te 8.5 milyon TL'lik çek ödendi. Bu ödemeler şirketle ticari ilişkisi olmayan firmalarca yapılarak işyeri finanse edildi. Şirkette yapılan aramalarda 2009'dan 2015'e kadar "burs" başlıklı kasa defterinde finans giriş-çıkışları bulundu. Bu bilgilere göre 2009'dan 2015'e kadar toplam 42.2 milyon TL'lik burs toplandı. Burs dağıtımının erkekler ve bayanlar olarak ayrıldığı tespit edilirken, restoranda yapılan aramada 11 Eylül 2015'e kadar burs toplandığı belirlendi. İddianamede ayrıca tanıkların, FETÖ ve Fetullah Gülen'in ABD'deki istihbarat örgütleriyle organik ilişkisi ile Türkiye ve dünyadaki ortak operasyonlarına dair dikkat çekici anlatımlara yer verildi. İddianamede Gülen'in bir röportajda kullandığı, "Bu geminin dümeninde Amerika var. Eğer bu gemide gidecekseniz kaptan Amerika'dır" sözlerine de yer verildi.
MALTEPE BELEDİYESİ'NE ÖZEL İKRAM
Maltepe Belediyesi'nin restoranda yaptığı toplantıların ücretini "cari hesap" ve "ödenmez" diye belirtilen usullerle yaptığı saptandı. İddianamede, başkana yapılan özel ikramlardan ücret alınmadığı, kendisi ve ailesine yurtdışından getirilen pahalı hediyelerin verildiği yer aldı.
OĞLUNU UZUN CEVDET'İN KIZIYLA NİŞANLADI
İddianamede Ali Çelik'in firari oğlu Ömer Çelik'in de Fetullah Gülen'in sağ kolu 'Uzun Cevdet' lakaplı Cevdet Türkyolu'nun kızıyla nişanlı olduğu ortaya çıkarıldı. Çelik'in diğer oğlu Bekir Çelik'in ise Maliye Bakanlığı'nda vergi denetim uzmanı olarak görev yaptığı belirlendi.