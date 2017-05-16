Kıdem tazminatında iki seçenek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu'nun programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu'nun konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

KIDEM TAZMİNATI

Bugün kıdem tazminatı sistemi ile ilgili toplantıyı gerçekleştirmek istiyorduk, olması için zorluyoruz ama olmayadabilir. Kıdem tazminatı yeni sistemde 4 ana kolu önemsiyoruz birincisi hak, ikincisi güvence, üçüncüsü şeffaflık, dördüncüsü de sürdürülebilirlik. Bu dört başlıktan vazgeçmiyoruz. Bu ana parametreler çereçevesinde teknik ekipler çalışmalarını yaptı. İnşallah bugün veya önümüzdeki günlerde paydaşlarımızla görüşmeye başlayacağız.

Kazanılmış haklara baktığımızda yüzde 80 hak kaybı var. Yüzde 20'yi geçmiyor hakların alınabilirliği. 13 milyon çalışanımızın yüzde 80'i hak sahibi olamıyor.

İKİ SEÇENEK

Mevcut sistemde kalmak isteyenler ben burada kalmak istiyorum diyerek kalabilir veya yeni sisteme geçmek istiyorsa işvereni ile anlaşıp geçebilir. Ancak yeni kıdem sistemi devreye girdikten sonra ilk defa işe girecek olanlar yeni sisteme dahil olacaklar.

VERGİ BORÇLARI

2017 Haziran döneminde başlattığımız yapılandırmanın ilk taksitlerini aldık. Yapılandırma yapmış olan 1.6 milyon kişinin yapılandırmalarını ertelemiştik. Ne olur 31 Mayıs'ı kaçırmayın. Bir dalgınlığa gelmesin, sayılı gün çabuk geçer. 31 Mayıs'ı beklemeden taksiti ödeyecek hazırlıklarınızı yapın. 2015 Temmuz ayında ve sonrasında primlerini ödemekte zor bir durum geçiren esnaflarımız kapsam dışında kaldı. Yeni bir yasal düzenleme getiriyoruz. Kapsam dışında kalan esnaflarımız bu yapılandırmayla borçlarını ödeyebilecek.

İLO'DA TÜRKİYE'Yİ KİM TEMSİL EDECEK?

Bizim ortak konfederasyonlarımızın ortak birlikteliğini oluşturamadık. İLO için, en çok üyesi olan sendika temsil eder denilmiş. Bu yıl ilk defa Memur-Sen bu hakkı elde etti. Netice de memur da çalışan işçi de çalışan. İnanın burada çalışanın güçlü temsili, hakkaniyetli temsili var. Sayısal temsille birlikte güçlü temsil anlamındaki ruh Türk-İş üzerinde şekillenmiş.

Biz Memur-Sen'le de bir değerlendirme yaptık. Burada bir grup oluştu. Memur sendikası tarafından bu işin temsilini Türk-İş yapmalı diye bir açıklama var. Bugün ve yarın çalışacağız. Cuma gününe kadar vaktimiz var. İstiyoruz ki kimse kırılmasın. Belki birlikte bir dönüşüm yapılabilir. Bir yıl biri, bir yıl biri gibi. Bunu ikili bir dengeyle mi çözeriz. Bakanlık tahammülün arkasında mı duracak ona karar verilecek.

BÜYÜKANNE PROJESİ

Uygulama 1,5-2 ay olmadı. Anneler, anneanneler memnun ama bizim sağlıklı değerlendirmemiz için en az 6 ay bekleyeceğiz.

ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ

Kamuda çalışma saatlerinin değişmesi gündemimizde yok ama yoğun bir trafiğin içinde olan biri olarak bu değerlendirmemiz gereken bir konu başlığıdır.

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN DÜZENLEME GELECEK Mİ?

Şu anda öyle bir değerlendirme yok ama 3 çalıştay yaptık bunlar sürecektir. Kamuda 3 milyonu aşkın kamu çalışanı var. 20 yıl önce 30 yıl önce memuriyete girmiş, 30 yıl öncesinin bilgi birikimiyle bir kıdem geliştirmesi oluyorsa bu bizi yerimizde saydırır. Oradaki dinamizmi geliştirecek çalışmalar yapılıyor. Mesela, 30 yıl önceki dahiliye uzmanlığıyla bugünü karşılaştırıyorsa o kişi ülkeye hizmet edemez. Memurumuz da gelişim gösterecek bir bakış açısı olmalı.

EMEKLİLERE PROMOSYON

Yüzde 91 diye biliyorum son rakamı. Ciddi bir memnuniyet ve teşekkür var. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte çalışarak proje üreterek emeklilerimize uygun tatil projesi de geliştirilebilir.