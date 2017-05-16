TMSF, Banka Asya mülkiyetindeki leri satışa çıkardı

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 16.5.2017 12:01 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 12:09
TMSF, Banka Asya mülkiyetindeki santralleri satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankası AŞ mülkiyetinde bulunan Afyon-Çay ve Bilecik-Pazaryeri Doğal Gaz-Elektrik Çevrim i'ni satışa çıkardı

TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, teklifler en geç 26 Mayıs saat 15.00'e kadar bankanın genel müdürlüğüne teslim edilecek.

AFYON VE BİLECİK'TE YER ALIYOR

Afyon'un Çay ilçesinde, 43 bin 460 metrekare arsa niteliğindeki tam hisseli taşınmaz üzerinde bulunan doğal gaz-elektrik çevrim inin makine ve teçhizatlarıyla birlikte tamamı 68 milyon lira, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 45 bin 433 metrekare arsa niteliğindeki tam hisseli taşınmaz üzerinde bulunan doğal gaz-elektrik çevrim santralinin makine ve teçhizatlarıyla birlikte tamamı da 57 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Alınan teklifler, 26 Mayıs saat 16.00'da 'nın Ümraniye'deki Genel Müdürlüğü'nde açılacak.

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TMSF, Banka Asya mülkiyetindeki santralleri satışa çıkardı
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