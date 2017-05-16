FETÖ tutuklusu iş adamı tahliye edildi!

FETÖ yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamları Mustafa ve Serdar Seyitoğlu hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da on beşer yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Tutuklu sanık Serdar Seyitoğlu'nun tutuklulukta kaldığı 7,5 aylık süreyi ve suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Serdar Seyitoğlu ile tutuksuz yargılanan amcası Mustafa Seyitoğlu, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı.



Savunmaların ardından ara kararını veren mahkeme heyeti tutuklu sanık Serdar Seyitoğlu'nun tutuklulukta kaldığı 7,5 aylık süreyi ve suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Serdar Seyitoğlu'nun "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi isteniyordu.