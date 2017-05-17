"10 bin liraya çalışacak usta bulamıyoruz"

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Yavuz Uğurdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede mobilya sektöründe faaliyet gösteren irili ufaklı 2 bin 500 dolayında işletme bulunduğunu, bunların 30 binin üzerinde istihdam sağladığını belirtti.

İlçenin, 350 milyon dolarlık sektör ihracatı ile Türkiye'nin mobilya dış satımının yüzde 16'sını karşılayan bir merkez olduğuna dikkat çeken Uğurdağ, şöyle konuştu:

"Ciddi sorunlarımız var. Sorunlarımız olmasına rağmen bu sektörü İnegöl'de ciddi bir şekilde büyütmeye devam ediyoruz. İnegöl ihracat rakamımız geçen yıl itibariyle 350 milyon dolar seviyelerine ulaştı. Yani negatif pozisyonda değiliz. Yine artırarak devam ediyoruz. Zaten ihracat anlamında negatif pozisyonuna düşmeyen tek sektör mobilya sektörü. Yüzde 16 gibi İnegöl mobilya sektörü Türkiye mobilya ihracatına katkı sağlıyor. Bu katkı daha da yukarılara çıkacak. Biz bunu öngörebiliyoruz, ümit ediyoruz. Ama işte kalifiye eleman sorunumuz var. Ham madde sorunumuz var. Fiyatların yükselme sorunu var. Bunlarla da karşılaşmazsak aslında bu oranı çok ciddi bir şekilde yükseltebiliriz."

- "Kalifiye eleman sorunumuz çok üst seviyede"

Uğurdağ, mobilya sektöründe kalifiye eleman sıkıntısının ciddi boyutlarda olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kalifiye eleman sorunumuz çok üst seviyede. Parça başı çalışan ustalarımız var ve ciddi gelir elde ediyorlar. Bu parça başı çalışmayla beraber aylık gelirlerini 3-4 bin liradan tutun 10 bin liraya kadar çıkartabiliyorlar. Hem kendileri kazanmış oluyorlar hem de üretim yapan firmalarımız kazanmış oluyor. Bununla birlikte ekonomimiz kazanmış oluyor ama bu şartlar dahi olmuş olsa hala İnegöl mobilya sektöründe bu ciddi rakamlara, gelire ulaşılmasına rağmen kalifiye eleman sıkıntımız üst düzeyde."

Bu sorunu aşmak için meslek liseleri ve üniversitelerle iş birlikleri yaptıklarını ancak bu girişimlerden hemen sonuç alamadıklarını anlatan Uğurdağ, "Geliri, ekonomik şartları çok iyi olsa bile bu elemanları firmalarımız bulmakta zorlanıyor. 7-8 bin lira, 10 bin lira ücret elde edilen bir sektör var ve bu sektörde kalifiye eleman sıkıntımız halen mevcut." ifadelerini kullandı.

Uğurdağ, kalifiye eleman sıkıntısının çözülmesi halinde, ilçenin sektör ihracatının 500-600 milyon dolar seviyesine çıkacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kalifiye eleman sıkıntımız nedeniyle üretim yapan firmalarımız, fabrikalarımız terminlerini tutturamaz hale geldiler veya sözlerini yerine getirebilmek adına terminlerini uzatarak verir konuma geldiler. Yani eleman sıkıntımızı ortadan kaldırabilirsek, terminlerimizi daha kısa tarihlere çekeceğiz ve ürünlerimizi sevk etmiş olacağız ki ticaret dönecek. Eğer kalifiye eleman sıkıntımız olmazsa, terminlerimizi biraz daha öne çekersek mevcut ticaret hacminin yüzde 10-15 üzerine çıkabilecek pozisyondayız ve bunun da sürekliliğini sağlarsak biz ümit ediyoruz ki 350 milyon dolarlar işte 500-600 milyon dolarlara gelir."