Independent: Bu yaz tatil için Türkiye'ye gidin

Seyahat yazarı Emma Thomson'ın imzasını taşıyan yazıda, seyahat planı yapan İngilizlere bu yaz tatil için Türkiye'ye gitme çağrısı yapıldı.

Thomson yazısında turist sayısının düşmesinin nedenlerini şöyle sıralıyor: "Ülkenin imajına darbe vuran geçen yılki darbe girişimi, bir dizi terör saldırısı ve Türkiye'den İngiltere'ye yapılan doğrudan uçuşlarda diz üstü bilgisayar ile tabletlere kabin içi yasağı".

Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Mete Atay gazeteye, bu yıl reklama yarım milyon Türk Lirası ayıracaklarını ve daha fazla festival düzenleyeceklerini belirtmiş.

Thomson yazının bir bölümünde 'Türkiye'nin güney batısını neden ziyaret etmelisiniz' başlığı altında Fethiye ve çevresiyle ilgili bilgi aktarıyor.

Yazar, bu bölgeyi cazip kılan gezilecek yer ve yapılacak etkinlikleri şöyle sıralıyor: Likya Yolu, tarihi Kayaköy, Pınara antik kenti, organik ürün pazarları, yamaç paraşütü, bisikletle dağ gezisi, su kayağı ve kış sporları.