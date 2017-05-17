SGK Başkanı Bağlı'dan flaş yapılandırma açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, SGK Kavaklıdere Eğitim Tesisi'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

Burada kurumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bağlı, 'Sosyal Güvenlik Haftası'nda temel amacın sosyal güvenlik bilincini yaygınlaştırmak, sosyal güvenlik faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, farkındalık oluşturmak olduğunu ve bu seneki ana temanın da 'Kayıt dışılık' olarak belirlendiğini söyleyerek, "Kayıt dışılıkla mücadele dolayısıyla yaptığımız icraat ve faaliyetlerde kayıt dışılığa vurgu yapmak, kayıt dışılıkla mücadele hususunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.

Sosyal güvenlik bir kültür ve bilinç meselesi. 2016 yılı hem makro ekonomik dengeler açısından hem iç ve dış siyasal konjonktür açısından sıkıntılı bir yıl olarak geçti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 22 Şubat 2017'de yayınladığı Kamu Hizmetinde Memnuniyet anketine baktığımızda 2016 yılı sonucu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu 9.2 puanlık bir memnuniyet artışı göstermiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret buyurduğu ve Sayın Bakanımız tarafından rotası, içeriği belirlenen Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi'nin birinci ve ikinci fasıl faaliyetlerinde kurum başkanı olarak, bizzat bulunduk. 81 ili iki kere taradık. İnşallah bu haftadan itibaren de milli seferberlik kapsamında bu sefer iş sağlığı ve güvenliği temalı olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Lise ve üniversite mezunlarına ilave 2 yıl sağlık hizmeti sağlama imkanı getirildi.

25 yaş altı gençlerimizin yani 5 milyon 558 bin 124 gencimizin 4.7 milyar TL birikmiş Genel Sağlık Sigortası borcu da silindi. Kısmi süreli çalışan sigortalıların Genel Sağlık Sigortalılık durumuna yönelik düzenlemeler 6745 ile yapıldı. Er ve erbaşlarımız Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındı. Bütün er ve erbaşlarımıza Genel Sağlık Sigortasından yararlanma imkanı getirilerek Genel Sağlık Sigortası kapsamı yüzde 99'a çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

"11 MİLYONU AŞKIN EMEKLİMİZİN YAKLAŞIK YÜZDE 83'Ü PROMOSYONUNU ALMIŞ BULUNMAKTADIR"

Bağlı, genel olarak 2002'den beri Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sosyal güvenlik hizmetleri anlamında emeklilerin milli gelirden daha fazla pay alması yönündeki trendin 2016 yılında da devam ettiğini kaydederek, "Bir taraftan milli gelirimiz artarken bir taraftan emeklilerin milli gelirden aldığı payın arttığını görüyoruz.

Emeklilere promosyon imkanı ile anlaşmalı bankalar ve PTT tarafından şu ana kadar 9 milyon 620 bin 928 kişiden taahhüt alındı, 9 milyon 296 bin 886 kişiye yaklaşık 3.5 milyar TL ödeme yapılmış, 11 milyonu aşkın emeklimizin yaklaşık yüzde 83'ü promosyonunu almış bulunmaktadır. Mayıs ayı sonu itibariyle inşallah taahhüt ettiğimiz şekilde bütün emeklilerimiz promosyonlarını almış olacaklardır.

Memur emeklilerinin 30 yıl üstü hizmet sürelerinin ikramiyelerin ödenmesi konusunda da 198 bin 813 kişiye 1 milyar 22 milyon TL ödeme şu ana kadar yapıldı. Astsubay emeklilerinin intibak problemi vardı, çözüldü. Özellikle terörle mücadele kapsamında, terör eylemleri nedeniyle yaralanmasına rağmen malul sayılamayan terörle mücadele mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik 684 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştı.

1053 Sayılı Vazife Malullerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname'ye tabi tutulup 6. dereceye kadar emekli, maluliyet maaşı bağlanma imkanı sağlanmıştı. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'de ikamet etmeyen soydaşlarımızın sağlık yardımından yararlanma imkanı getirildi. Yine 53 lira 33 kuruş üzerinden bunların da Genel Sağlık Sigortası primi ödediklerinde Türkiye'de sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanını getirmiş olduk" şeklinde konuştu.

"2016 YILINDA OLDUĞU GİBİ 2017 YILINDA DA KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Kayıt dışı istihdam ile mücadeleyi 32.8'e kadar indirebildik" diyen Bağlı sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüzde 52'lerde olan kayıt dışılık bugün yüzde 32.8'e inmiş ama, ulusal istihdam stratejisine baktığımızda önümüze konuşan bir hedef var; 2023'te kayıt dışı istihdamın yüzde 15'e indirilmesi. Kayıt dışı istihdamla mücadelede Sayın Bakanımızın önümüze koyduğu temel parametre: Cezalandırarak, sık sık denetleyerek, sektörü boğarak değil, teşvik ederek, eğiterek, farkındalık oluşturarak, bunun kültürünü oluşturarak kayıt dışılıkla mücadele etmek.

Çünkü kısa vadede hemen sonuç alınmasa bile orta ve uzun vadede kalıcı olanın bu olduğu dikkati çekiyor onun için bizim kayıt dışılıkla mücadelede 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da bilinçlendirme, kültür oluşturma, farkındalık oluşturma faaliyetlerini devam ettireceğiz. Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında bizim için önemli olan ücretlerin banka aracılığıyla bildirilmesinde işçi sayısı 10'du, bu 2016 yılında 5'e indirildi. Evde çocuk bakım hizmetleri yoluyla kayıtlı istihdamın desteklenmesi faaliyetleri Avrupa Birliği tarafından en iyi uygulama örneği olarak seçilmişti. Yapılandırmadan yararlanan sigortalılara, hak sahiplerine kredili emeklilik imkanı sağladık.

Bir taraftan yapılanmayı yaparken bir taraftan da imkanı olmadığı için yapılandırmaya müracaat edemeyenlerin Ziraat Bankası'ndan kredi kullanarak bize olan borçlarını ödemeleri konusunda Ziraat Bankası ile bir protokol yaparak 20 bine yakın emeklimizin de mağduriyetini gidermiş olduk."

"ŞU ANA KADAR 18 BİN GÜVENLİK KORUCUSUNA AYLIK BAĞLAMA İŞLEMİNE BAŞLANMIŞTIR"

Güvenlik korucularının sigortalı olmasının sağlandığını belirten Mehmet Selim Bağlı, "Ayrıca düzenleme öncesi aylık bağlama hakkına sahip olan korucuların aylık bağlanmasına başlandı.

Şu ana kadar 18 bin güvenlik korucusuna aylık bağlama işlemine de başlanmıştır. Köy ve mahalle muhtarlarının primleri devlet tarafından ödenmesi projesi hayata geçirildi ve Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bu konuda İçişleri Bakanlığı ile etkin bir koordinasyon ve iş birliği içinde buna ilişkin altyapıyı kısa zamanda tamamladık. Bağ-Kur sigortalılarımızın 5 puan daha düşük prim ödeme imkanları sağlandı. Esnaf Ahilik Sandığı kurulmasına yönelik düzenlemeler yapıldı, buna biz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak da alt yapımızı uygun hale getirdik. 1 Ocak 2018 itibariyle yürürlüğe girecek 1.9 milyon esnafımızı, tacir, noter, Bağ-Kur'lu 4/B sigortalıları kapsıyor.

Yarı zamanlı çalışanlara borçlandırma imkanı getirildi. İş verenlerimiz ve sigortalılarımızın prim borçlarına yönelik ödeme kolaylığı getirildi, bu yeniden yapılanma dediğimiz 6736 Sayılı Kanunla 30 Haziran 2016 tarihi ve öncesi tahakkuk eden kurum alacaklarına yönelik bir yeniden yapılanma gelmişti, gecikme cezası ve gecikme zamları siliniyordu, yeni bir hesaplama yapılıyordu. Bu kapsamda 1 milyon 630 bin 306 sigortalımızın 43.3 Milyar TL alacağı yeniden yapılandırmaya tabi tutuldu ve 3 Milyar TL'yi aşkın bir tahsilat sağladık.

"31 MAYIS'A KADAR İLK TAKSİTİ ÖDERSENİZ YAPILANDIRMA BOZULMAYACAK"

Bütün sigortalılarımıza şunu söylemek istiyoruz: 6736 Sayılı Kanun ile yeniden yapılanmaya müracaat edenlerin ilk taksit ödeme tarihi Mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı. Mayıs ayı sonuna kadar gelip ilk taksitlerini ödedikleri takdirde yeniden yapılanmaları bozulmayacak, aksi takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen Yeniden Yapılanma Kanunu kapsamına girmedikleri için yeniden yapılanmaları bozulacak ve haklarında da yine işlem başlatmak zorunda kalacağız. Yani 'Hazır bir yeniden yapılandırma kanunu geliyor, biz Mayıs sonu itibariyle taksitimizi ödemeyelim' diyenler tamamen yanlış bir hesap yapıyorlar. Çünkü bu düzenlenen kanunla bizim 31 Mayıs'ta ilk taksiti ödenmesi gereken yeniden yapılanmanın hem kapsamları farklı. Birbiriyle çok ilgili değil onun için yeniden yapılandırmaya müracaat eden bütün sigortalılarımızdan rica ediyoruz 31 Mayıs'a kadar mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilk taksiti ödediğiniz takdirde yapılandırmanız bozulmayacaktır" diye konuştu.