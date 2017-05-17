Türkiye'den yeni uydu hamlesi

Türkiye'nin ilk yerli uydusu Türksat 6A'da son viraja girildi. Türksat 6A üzerinde TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay, ASELSAN ve CTECH'in ortak çalışmalar sürdürüyor. Türksat 6A tamamlandığında Türkiye'nin ilk yerli kaynaklarla geliştirilen haberleşme uydusu olarak yörüngesinde görev yapacak.

4 ton ağırlığında olan uydu, 42 derece boylamı konumuna yerleştirilmesiyle beraber 6A sistemi, TÜRKSAT tarafından Asya, Avrupa, Afrika (Kuzey ve Ortak) kıtalarına; geniş bant internet, radyo-televizyon yayını yayını, GSM hizmet ve güvenli haberleşme hizmetleri verebilecek.

Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan ve uydunun 2019 yılında uzaya fırlatılması planlanıyor. 36000 km yükselikte yörüngeye girecek olan Türksat 6A'nın 15 yıl görev ömrü olacak.

TÜRKİYE DÜNYANIN YÜZDE 91'İNİ KAPSAYACAK

2019'da fırlatılması planlanan 5A, 5B ve 6A uydularıyla birlikte Türkiye uzayda etkinliğini artırarak, söz sahibi ülkeler arasına girmeyi planlıyor. Türksat, mevcut 3 yörüngeyi de 5'e çıkartarak, dünya karasal coğrafyasının yüzde 71'ine, dünya nüfusunun da yüzde 91'ine yayın götürmeyi hedefliyor.





2019'DA 7 UYDU OLACAK

Türkiye 2019 yılında fırlatılacak 3 yeni uydu ile birlikte toplamda 7 uyduya sahip olacak. 2016 yılı başında ömrünü tamamlayan ancak yapılan çalışmalar neticesinde 3 yıl daha kendisine tanımlı yörüngede Türkiye'ye hizmet vermesi öngörülen 42 derece yörüngede konumlu 2A ile 3A ve 4A uyduları ile 50 derece yörüngede konumlu 4B uydusu hizmet vermeyi sürdürüyor.