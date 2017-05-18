18 Mayıs 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

Altın
ın ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle dün 141,6 liraya seviyesine kadar çıkan altın
ın gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazancıyla 140,7 liradan tamamladı.
Gram altın, dolar/TL'deki değer kazancına paralel bugüne yükselişle başlamasının ardından 142,6 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın
233, Cumhuriyet altını 952 liradan alıcı buluyor.
ONS ALTIN İKİ HAFTANIN ZİRVESİNE ÇIKTI
Küresel piyasalarda siyasi risklerin yeniden gündeme gelmesiyle altına talep artarken, altının ons fiyatı 1.244,96 ile yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.
Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya özel bilgileri sızdırma iddiasının yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdiğini belirtiyor.