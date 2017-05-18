18 Mayıs 2017 fiyatları | ve gram kaç para oldu?

Giriş Tarihi: 18.5.2017 19:39 Güncelleme Tarihi: 18.5.2017 20:13
18 Mayıs 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

fiyatlarının dalgalı kuru, ve gram fiyatlarını da etkiledi. Yatırımcının en çok takip ettiği ürünlerde değer kazanırken, fiyatların yükselmesi ile birlikte çeyrek altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor. Peki Altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte detaylar...

ın ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle dün 141,6 liraya seviyesine kadar çıkan ın gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazancıyla 140,7 liradan tamamladı.

Gram altın, dolar/TL'deki değer kazancına paralel bugüne yükselişle başlamasının ardından 142,6 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da 233, Cumhuriyet altını 952 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN İKİ HAFTANIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Küresel piyasalarda siyasi risklerin yeniden gündeme gelmesiyle altına talep artarken, altının ons fiyatı 1.244,96 ile yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya özel bilgileri sızdırma iddiasının yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdiğini belirtiyor.
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
18 Mayıs 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz