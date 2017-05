A101 değer zincirini güven zincirine çevirerek büyüdü

Geçen 9 yılı değerlendiren Erhan Bostan, "A101'i en yaygın marka haline getirme hedefimiz aslında Türkiye'nin markası haline gelme stratejimizin bir parçasıydı. En yaygın olmak önemli ama yeterli değildi. Ailenin tercihi olmak için de tabii ki öncelikle kadınlarımızın güvenini kazanmak gerekliydi. Kadınlar istedi, biz mağazalarımızda sunduk, onları dinledik. Bizim müşterilerimiz adına karar veren kategori yöneticilerimiz yok. Bize her an geri bildirimde bulunan, kadın müşterilerimiz var. Müşterilerimiz ayda 80 milyon kere bir kategori yöneticisi gibi tüm ürünlerimizi denetliyor. Onların kararı doğrultusunda raflarımızı doldurup boşaltıyoruz. Biz kadınlarımızın güvenmediği hiçbir şeyi satmıyoruz. Her yeni ürün mutlaka müşterilerimiz tarafından test edilir. Müşterilerimizin yüzde 62'sini kadınlarımız oluşturmaktadır. Düzenli A101 müşterileri ise, ayda ortalama 19 kere mağazalarımızı ziyaret etmektedir, bu da bize olan güvenlerinin en önemli göstergesi'' dedi.

Türkiye'de tek şirkette en yüksek çalışan istihdam eden şirket olarak çalışanları da unutmamak gerektiğini belirten Bostan, "Yüzde 44'ü kadın olmak üzere 36.000 çalışanımızla bu güveni inşa ettik. 2017'de de 4000 insanımıza daha liyakat sistemiyle istihdam sağlayarak birlikte büyümeye devam edeceğiz. Ancak unutmamalıyız ki sadece istihdam sağlamak yeterli değil; biz aynı müşterilerimizin olduğu gibi çalışanlarımızın da yüzünün gülmesini, müşterilerimize misafirleri gibi davranmalarını ve mağazayı kapatırken huzurla evlerine dönmelerini arzu ediyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz" dedi.

Müşteri tercihinin merkeze alındığı iş modelleriyle tedarik zincirinin yapısının da oluştuğunu kaydeden Bostan, "Türkiye'nin en tercih edilen markalarını en uygun fiyatlar ve en üst kalite ile mağazalarımıza taşıdık, bir yandan da yeni yerel markaları ve kendi ürünlerimizi kadınlarla tanıştırdık. Onların testinden geçen ürünleri mağaza sorumlularımız ve uzmanlar denetledi. Kalite ve tedarik standartlarını geçenler raflarımızda yer aldı, diğerleri elendi. Bu model tedarikçilerimizin ürünlerini yurdun en ücra köşelerine kadar götürebilmesini sağladı. Bu şekilde tedarikçilerimizin de güvenini kazandık. Bugün yüksek indirim mağazacılığında en çok ürün ve marka çeşidini A101 sunmaktadır. Bunun için tedarikçilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Erhan Bostan, A101 markasının müşterisinin hayatına sunduğu fayda ile sadece zihinlerde değil, yüreklerde de yer edindiğini belirterek "Çok konuşmadık, çok çalıştık, işimizi yaptık. Bundan sonra da böyle yapacağız. İnsanımıza, ülkemize inanmaya ve hayatlarını kolaylaştırıp değer katmaya devam edeceğiz" diyerek toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkürlerini sundu.

RAKAMLARLA A101

Türkiye'nin en hızlı büyüyen perakende zinciri.

Ciro olarak 5 senede 6,5 kat büyüdü.

Türkiye'nin en büyük 20 şirketi arasında.

Türkiye'nin 81 ilinde, 870 ilçesinde mağazası var.

Türkiye'nin en çok kadın çalıştıran şirketi. (36.000 çalışanın %44'ü kadın.)

Türkiye'nin en çok engelli çalıştıran şirketi.

A101, 2016'nın en fazla istihdam yaratan şirketi.

Türkiye'nin en büyük tedarikçilerinin büyük bölümünün en büyük müşterisi A101. (500'den fazla tedarikçiyle çalışıyor.)

A101, 2014 ve 2015'de yılda ortalama 1.400'er, 2016'da ise yaklaşık 1000 mağaza açtı. Bu yılda 700 yeni mağaza açarak, 2017 yılını 7100 mağaza ile kapatma hedefi bulunmakta.

Günde 2,5 milyondan fazla fiş kesiliyor. (Son bir yılda 100 haneden 96'sı en az 1 kere A101 müşterisi oldu.)

Kadın müşterilerin oranı %62.

Düzenli A101 müşterileri ayda ortalama 19 kere A101 mağazalarını ziyaret ediyorlar.

Düzenli müşterilerin memnuniyet oranı %94, tekrar satın alma oranı %98, tavsiye etme oranı %93.

Hakkari mağazaları en çok satış gerçekleştirilen noktalar.

İstanbul'da en çok mağazaya sahip zincir A101'dir. (1200'den fazla mağaza.)