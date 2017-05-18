Canikli: Kıdem tazminatı fonuyla ilgili çalışmalarımızda sona geldi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen CEO Club toplantıları kapsamında düzenlenen "Büyüme ve İstihdam Zirvesi"ne katıldı.

Hilton Bomonti Otel'de düzenlenen toplantıya Canikli'nin yanı sıra Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Makine Tanıtım Grubu Başkanı Adnan Dalgakıran, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Aziz Torun, Demir ve Çelik Üreticileri Derneği Başkanı Fuat Tosyalı, Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, İstanbul Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Gülle, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin ve Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel katıldı.

"BUNDAN SONRA TOPLUMDAKİ O KESKİNLİKLER, SERT SÖYLEMLER AZALACAK"

Toplantıda konuşan Nurettin Canikli, "Toplumun bir bölümü başka bir yöne bakıyor, bir bölümü başka bir yöne gidiyorsa sıkıntı. Hedeflere bu noktada istediğimiz sürede ulaşmamız mümkün değil. Hassasiyetle hareket ediyoruz ve bundan sonra, toplumdaki o keskinlikler, sert söylemler azalacak. Bir defa bizden kaynaklanmayacak kesinlikle, kaynaklanmıyor zaten. Daha sükunetle, birbirinin düşüncesini dinleyen, altını çizerek söylüyorum; ne olursa olsun düşüncesini, hangi uçta olursa olsun, birbirimizin fikirlerini, kanaatlerini, önerilerini objektif, rasyonel bir anlayışla dinleyebileceğimiz bir ortamı mutlaka sağlamamız gerekiyor. Bunu sağladığımız zaman inanın birçok hedefe ulaşma çok daha kolay olacak, bütün hedeflerimiz için söylüyorum" dedi.

KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

Nurettin Canikli, "Bu güne kadar hayata geçirmekte zorlandığımız tüm reform paketlerini hayata geçiriyoruz çok hızlı bir şekilde. Buna en çetrefilli konular dahil. Mesela kıdem tazminatı fonuyla ilgili çalışmalarımız sona geldi. Çalışanların müktesep haklarının elbette korunması önceliğimizdir, bundan bir taviz vermeden bu meseleyi inşallah çözeceğiz. Çünkü burada reel sektör üzerinde, firmalar üzerinde çok ciddi yük var, bir prangadır adeta" şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI GAYRİMENKUL BORSASI KURULACAK

Canikli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bir talimatla, ki geç kalındı ama teknik bütün çalışmaları tamamladık, uluslararası gayrimenkul borsası oluşturacağız. İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomi ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) bünyesinde, İSEDAK ülkelerinin katılımıyla uluslararası bir gayrimenkul borsası. Menkul kıymetler borsası gibi. Burada kağıtlar el değiştiriyor, hissedar el değiştiriyor, diğer tarafta gayrimenkuller el değiştirecek. Bütün dinamik mekanizmaları sistemde var. Bir gayrimenkul satıcısı konut, arazi, proje ya da bir alışveriş merkezi borsaya aracı kurumla, fiyatıyla beraber giriyor. Aracı kurumlar olmazsa sistemin güvenlik mekanizması devreye girmez. İSEDAK ülkelerinin hepsine açık olacak şekilde bunu satabiliyor. Hiçbir risk içermiyor çünkü hem alıcı, hem de satıcı kurumlar açısından aracı kurumlar güvenliği garanti ediyor. Takas Bank yine devrede ya da benzer bir kuruluş devrede. Paranın tahsil edildiği garanti edilmeden gayrimenkulün tapusu verilmiyor aynı anda gerçekleşiyor. Tapu da dijital ortamda el değiştirebilir hale geliyor. Yani tapu işlemini tapuya gitmeden sonuçlandırabilir mekanizmayı kuruyoruz, yasal çalışmayı önümüzdeki günlerde Meclise sevk edeceğiz ve gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE OLARAK BİZ BÜTÜN ALTYAPI ÇALIŞMALARIMIZI YAPIYORUZ"

Canikli, "İSEDAK ülkeleri talep yönü çok güçlü ülkeler. Dünyada ilk olacak bu. Başka hiçbir uygulaması yok. Bu piyasanın nerede kurulduğunun çok fazla bir önemi yok, dijital piyasa olacağı için ama Türkiye olarak biz bütün altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. İSEDAK ülkelerinin kurucusu olduğu, her ülkenin eşit oranda kurucu hissedarlığa sahip olduğu bir model olacak. İSEDAK üyesi 57 ülke var, isteyen girecek. Kurucu üye olarak katılmak isteyip de ama teknik altyapısı müsait olamayan ülkeler olursa, özellikle aracı kurumlara lisanslama kapasitesi olmayan ülkeler olursa onlara lisanslama ve buna benzer diğer teknik desteği doğrudan kendi ülkelerinde biz verebileceğiz. Bunu da modele kattık. Bir gayrimenkulü aynı anda dünyanın her tarafında satışa sunabilecek. Burada gayrimenkul ile ilgili tüm bilgiler bağımsız kuruluşlar tarafından oraya aktarılacak. Ayrıca onu tanıtacak video görüntüleri de olacak, satış tarafında hepsi olacak. O kadar güvenli bir sistem olacak ki gelmeden, birisi gayrimenkulün tüm özelliklerini görerek satın alabilecek" diye konuştu.

"ELİNDE TELEFONLA TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN GAYRİMENKUL DÜNYASINA ULAŞABİLECEK

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "57 İSEDAK ülkesinden her hangi bir kişi girdiği anda elinde telefonla Türkiye'deki bütün gayrimenkul dünyasına ulaşabilecek. Oradaki piyasaya sürülmüş olan ürünleri hepsini görebilecek, karşılaştırabilecek. İnanılmaz bir imkan ve bunu güvenli bir ortamda, sıfır riskle, hiçbir zarar görmeden edinebilecek. Bu imkanlar önemlidir. İnşallah yakın zamanda hayata geçireceğiz. Önümüzdeki kısa süre içerisinde yasasını sevk edeceğiz. Şu anda bütün çalışmalar tamamlandı" dedi.

"MERKEZ BANKASI, BANKA SENEDİNİ ARAÇ OLARAK KULLANMAYACAK"

Nurettin Canikli, banka senedi projesi ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Orada bankaların aktiflerini, menkullerini aktifleştirerek içeride ve dışarıda yatırımcılara tekrar satışı ve bir finansman imkanı ile reel sektöre verme projesi olarak düzenledik. Bir konuşmamda Merkez Bankası'nın da istediği takdirde bir araç olarak bunu kullanabileceğini söylemiştim. Bir hassasiyet luştu. Bu hassasiyeti saygıyla karşılıyorum. Piyasada 'Merkez Bankası 2002'den önce olduğu gibi emisyona başvurur mu?' şeklinde bir hassasiyet oluştu. Biz de bu hassasiyete saygı duyuyoruz, dolayısıyla banka senedini Merkez Bankası hiçbir zaman bir araç olarak kullanmayacak. Piyasanın bu hassasiyetine biz de olumlu yaklaşarak böyle bir karar uyguluyoruz. Banka senedi hiçbir şekilde Merkez Bankası tarafından bir araç olarak kullanılmayacak. Zaten Merkez Bankası'nın bunu kullanabilmesi için kanunda bir değişiklik yapılması gerekiyor. Banka senedinin regule edilmesi yetmez. Ayrıca Merkez Bankası kanununda değişiklik yapılması gerekiyor, biz ya bu amaçla ya da başka amaçla kanunu değiştirmeyeceğiz" dedi.