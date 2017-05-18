Fahiş etikete inceleme başladı

Kurumu'nca, son günlerde yaş sebze-meyve ürünleri piyasalarında rekabeti bozan her türlü davranış ve eylemlere yönelik inceleme başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi: "her türlü davranış ve eylemlere yönelik incelemelere başlanmıştır. Özellikle hal ve toptan satış fiyatlarıyla süpermarket ve perakende satış fiyatları arasındakikamuoyunda da ciddi rahatsızlıklara yol açtığı görüldüğünden, Rekabet Kurumu yaş sebze-meyve sektörünü mercek altına almıştır. Rekabet ihlalleri ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek."