Fahiş etikete inceleme başladı

Rekabet
Kurumu'nca, son günlerde yaş sebze-meyve ürünleri piyasalarında rekabeti bozan her türlü davranış ve eylemlere yönelik inceleme başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Yaş sebze-meyve ürünleri piyasalarında rekabeti bozan
her türlü davranış ve eylemlere yönelik incelemelere başlanmıştır. Özellikle hal ve toptan satış fiyatlarıyla süpermarket ve perakende satış fiyatları arasındaki yüksek farkların
kamuoyunda da ciddi rahatsızlıklara yol açtığı görüldüğünden, Rekabet Kurumu yaş sebze-meyve sektörünü mercek altına almıştır. Rekabet ihlalleri ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek."