Fahiş etikete inceleme başladı

Giriş Tarihi: 18.5.2017
Fahiş etikete inceleme başladı
Rekabet Kurumu'nca, son günlerde yaş sebze-meyve ürünleri piyasalarında rekabeti bozan her türlü davranış ve eylemlere yönelik inceleme başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Yaş sebze-meyve ürünleri piyasalarında rekabeti bozan her türlü davranış ve eylemlere yönelik incelemelere başlanmıştır. Özellikle hal ve toptan satış fiyatlarıyla süpermarket ve perakende satış fiyatları arasındaki yüksek farkların kamuoyunda da ciddi rahatsızlıklara yol açtığı görüldüğünden, Rekabet Kurumu yaş sebze-meyve sektörünü mercek altına almıştır. Rekabet ihlalleri ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek."
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Fahiş etikete inceleme başladı
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