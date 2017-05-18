Sabıkası olan 2’nci el araç satamayacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el otomobil satışında kriterleri açıkladı. Hırsızlık, dolandırıcılık ve kaçakçılıktan hüküm giymiş kişiler ikinci el taşıt ticareti yapamayacak, ikinci el satış satan işyerlerinde çalışamayacak. Tüfenkci şöyle konuştu: "8 yaşında ve 160 bin kilometreye kadar olan araçlarda garanti verilmesini istiyoruz. Eğer hasarlı satılacaksa aracın ön camına yerleştireceği bilgi kartonunda hasarlı olup olmadığını veya hasar varsa nerede olduğunu yazacak. Bir kişi eğer tacir değilse yılda yalnızca 3 araç alıp satabilecek. Bu şi yapan galericiler sertifika alacak. Galericilik yapanlara lise mezuniyeti şartı getireceğiz. Ticaret yapılan yerlerin fiziki şartlar düzenlenecek."