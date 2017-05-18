SGK Başkanı Bağlı’dan borcunu yapılandıran vatandaşlara uyarı

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, SGK Gaziantep Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında çalışmalara başladıklarını ve oluşturdukları ekiplerle 81 ilin dolaşıldığını söyledi. Bağlı, daha önce bir uzatma yapıldığını, yeniden yapılandırmaya başvurup da ilk taksitini yatırmayanların yeniden yapılandırmalarının bozulacağını, şu anda TBMM'de görüşülmekte olan kanundan da yararlanamayacaklarını ifade etti.

SGK Başkanı Bağlı, borcunu yapılandıran vatandaşlara seslenerek, "Şu an görüşülmekte olan yeniden yapılandırmayı içeren tasarının içerisinde daha önce yapılandırmaya müracaat etmeyenlerle bu kanun yürürlüğe girdikten sonra borcunu ödeyemeyenleri kapsıyor. Dolayısıyla bizim daha önce yapılandırmaya müracaat edip de taksitini ödeyemeyenler, Nasılsa yeni kanun görüşülüyor demesinler. 31 Mayıs'a kadar ilk taksit ödenmediği takdirde yapılandırma otomatik olarak bozulacak, onlar hakkında icrai işlem yapmak zorunda kalacağız. Biz sigortalılarımızla itilafa düşmek istemiyoruz. Lütfen primlerimizi yatıralım" dedi.

"3 MİLYARLIK TAHSİLAT YAPILDI"

SGK Başkanı Bağlı, Yeniden Yapılandırma Kanunu'nun 67,7 milyarlık borç stokunu kapsadığını, bunun yaklaşık 43 milyar liralık kısmı için yeniden yapılandırma müracaatı olduğunu, ilk taksit olarak 3 milyarlık tahsilat da yapıldığını belirterek, "Şimdi bu 43 milyarlık taksitlendirme yapanların ilk taksitleri mart ayına kadardı. 31 Mayıs'a kadar uzattık ve onlara 'gelin işleminizi yapın' diyoruz. Şu an TBMM'de görüşülen yasa için 67 milyar liralık borcun 43 milyarını çıkardığımızda kalan kısmı kapsıyor, onlara son 1 hak tanınmak isteniyor. Genel olarak beklediğimizin üzerinde bir tahsilat gerçekleştiğini belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

"HEDEF SIFIR İŞ KAZASI"

Hedeflerinin sıfır iş kazası olduğunu söyleyen Bağlı, "Hedefimiz özellikle sıfır iş kazasıdır. Özellikle inşaat sektörünün üzerinde çalışacağız. İş ve işçi sağlığı önemlidir. bu konuda harcanacak paraların aslında birer maliyet değildir. bunların aslında doğabilecek çok daha büyük masrafların ve can kayıpların önüne geçen yatırımlardır. Bu konunun daha iyi anlatılabilmesi ve farkındalık oluşturulması için yerel basının önemlidir. Yerel basını, halkı bilinçlendirme konusunda önemli bir iş partneri olarak görüyoruz" diye konuştu.