Sorunlarınızın çözümünde bizzat devreye gireceğim

ABD'deki önde gelen şirketlerin CEO'ları ve fon yöneticileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, iş dünyasını Türkiye'de yatırım yapmaya çağırdı. ABD'li CEO'lardan Türkiye'deki mevcut yatırımlarını artırmalarını isteyen Erdoğan, işadamlarının karşılaştığı sorunların çözümünde kendisinin bizzat devreye gireceğini ve destek vereceğini kaydetti. Türkiye'de güven ve istikrar olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'de yatırım yapan kazançlı çıkar" dedi.
TRİLYON DOLARLIK MASA
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam Washington'dan ayrılmadan önce 40'a yakın Amerikalı üst düzey şirket ve fon yöneticisi ile bir araya geldi. Görüşmeye Washington'da savunma, havacılık, kimya, sağlık, bilişim ve imalat sanayi gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren şirket temsilcisi ve önemli fon yöneticileri katıldı. Türkiye'deki yatırım ortamı ve fırsatlarının ele alındığı toplantıya katılan şirketler arasında Abraaj Group, Cargill, CDPQ, Coca Cola, Dow Chemical, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), GE Aviation, Glaxo Smith Kline, Lockheed Martin, PepsiCo, Raytheon Intenational, Uber yer aldı. Erdoğan'ın bir araya geldiği şirketlerin piyasa değeri 1 trilyon doların üstünde.
ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ
Toplantıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, "Ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Bu ilgide kendisinin yatırımcılara bizzat verdiği yakın desteğin çok büyük rolü var. Hatta toplantı sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız yatırımcılara, Yatırım Destek Ajansımızın ilgili bakanlıklar ve devlet kurumlarıyla çözüm üretme noktasında takıldığı konularda bizzat destek vereceğini belirtti. Ajansımıza bu konuları doğrudan şahsına arz etmemiz konusunda talimat verdi" değerlendirmesinde bulundu.
REFERANDUM SONRASI TÜRKİYE'YE GÜVEN ARTTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl da ABD'de yatırımcılarla bir araya geldiğini hatırlatan Arda Ermut, "Ekonomik reformlara devam edileceği, Türkiye-ABD arasında ticaret anlaşmasına ABD'li şirketler olarak destek olunacağı, teknoloji şirketlerinin yatırım gündemleri, uluslararası fon şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarını artırma gündemleri gibi konular ele alındı. Referandum sonrasında oluşan yeni tabloda uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin yatırım ortamına, siyasi istikrarına ve gelecek vizyonuna güvendiklerini gördük" dedi.
'BAŞKAN ERDOĞAN GERÇEK BİR CENTİLMEN'
Edinilen bilgilere göre, toplantıda Uber'in temsilcisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç bir diyalog geçti. Uber temsilcisi, toplantıya gelirken bir Uber aracı kullandığını, aracın sürücüsünün Erdoğan'a "Başkan Erdoğan gerçek bir centilmen, bunu ona söylermisiniz" mesajını ilettiğini anlattı.