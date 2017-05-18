Tazminata garanti

Kıdem tazminatında yeni sistem için hazırlanan çalışmanın kısa sürede işçi ve işveren sendikalarıyla paylaşılması planlanırken, detaylar da ortaya çıkıyor. Yeni sistemde işveren çalışanın hesabına her ay tazminat ödeneği yatırırken, bu konuda çalışana devlet güvencesi sağlanacak. İşverenin tazminat ödeneğini yatırmasının sorumluluğu devlette olacak. Primleri düzenli yatırmayan işverenlere ceza uygulanacak, vergi desteği başta olmak üzere teşvik kapıları kapanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sosyal güvenlik primleri gibi tazminat ödeneğinin de yatırılıp yatırılmadığını takip edeceklerini söyledi. Müezzinoğlu, şöyle konuştu: "İşveren yatırmadıysa onu takip etmek, işverenden onu tahsil etmek, o formda çalışanın hakkını korumak yasanın sorumluğunda olacak, hükümetin sorumluluğunda olacak."



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