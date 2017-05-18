Tekin Acar artık resmen Sephora'ya devredildi!

Tekin Acar Kozmetik söz konusu mağazaların satışı için 18 Nisan 2017 tarihinde Rekabet Kurulu'na başvuru yapmıştı. Kurul başvuru ile ilgili kararını açıkladı. Tekin Acar Kozmetik'e ait olan 19 mağazanın Fransız Sephora Kozmetik'e satılmasına izin verdi.

Karar sonrasında Tekin Acar Kozmetik'in İstanbul ile Ankara'da faaliyet halinde olan toplam 19 mağazasının yeni sahibi Fransız Sephora Kozmetik olacak.

Rekabet Kurulu kararında 19 mağazanın kira sözleşmelerinin, mağazalar dahilinde olan bazı demirbaşların ve teçhizatın Fransız Sephora Kozmetik Anonim Şirketine devredilmesine karar verdiğini açıkladı. Tekin Acar Büyük Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi Rekabet Kuruluna 2017'nin Nisanında başvuru yapmıştı.

50 MAĞAZA İLE FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK

Tekin Acar Büyük Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketinin bu devir sonrasında 11 mağazasını kapatacağını açıkladı. Şirketin 50 mağazayla faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor.

1969'DAN BU GÜNE…

Sephora Kozmetik Anonim Şirketi Fransa'nın en köklü işletmeleri arasında yer alıyor. Şirket 1969 yılından bu güne faaliyetlerine devam ediyor. Fransa'nın en ünlü kozmetik markası olarak gösterilen şirket, farklı ülkelerde de mağazaya sahip. Sephora Kozmetik'in Fransa genelinde toplamda 300 kadar satış mağazası bulunuyor. Ünlü markanın dünya genelinde sahip olduğu mağaza sayısı ise 1.700'ü geçiyor.

TÜRKİYE'DE 28 MAĞAZASI VAR

Sephora Kozmetik'in Türkiye pazarına girişi ise 7 yıl önceye dayanıyor. Şirketin Türkiye'deki mağaza sayısı toplamda 28 olarak ifade edildi. Son devir sonrasında şirket Türkiye pazarında daha etkin olmayı hedefliyor. Şirket bünyesinde çalışan personel sayısıysa 25 bin civarında tahmin ediliyor.