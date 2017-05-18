Zeybekci: Booking.com Türk turizmi için önemli

Florya'da bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeybekci'ye ilk olarak Türkiye'de faaliyetleri yasaklanan Booking şirketiyle yapılan görüşme soruldu.

"BOOKİNG.COM TÜRK TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ"

Booking yönetimiyle müsteşar yardımcısı seviyesinde görüştüklerini ve taleplerini ilettiklerini söyleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci," Bir kaç defa görüşüldü. Kendilerinin bu konudaki yaklaşımlarını şuanda net bir şekilde bize yansıtabildiklerini söylemek zor. Ama biz onlara şunu söylüyoruz; 'Türkiye'deki faaliyetlerinizi, Türkiye'deki bir büronuz eliyle yapmanızı istiyoruz. Sizi desteklememiz gereken ne varsa bunu yapmaya da hazırız. İsterseniz gelin bu faaliyetlerinizi serbest bölgesi içinde yapın'. Booking hakikaten önemli. Türk turizmi için de önemli. Aynı zamanda turizm alanında faaliyet gösteren Türkiye'deki kayıtlı şirketlerin her türlü mükellefiyetini yerine getirirken yüklendikleri maliyetleri, Booking'in yüklenmemesini düşünmek de son derece haksız olur. Gerekirse bizzat ben de görüşmeyi düşünebilirim onlarla" diye konuştu.