Hudut kapılarında Yunan adaları kuyruğu

Hafta sonunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'yla birleşmesini fırsat bilerek tatilini Yunanistan'ın Ege'deki adalarında geçirmek isteyenler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde yoğunluğa neden oldu.

İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelenler, hudut kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yüzlerce metre uzayan kuyruklar nedeniyle ek seferler koymak zorunda kaldı. Turizmcilerden Ahmet Soyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada, 19 Mayıs tatili için Midilli başta olmak üzere Ege'deki birçok Yunan adasına yoğun talep olduğunu söyledi.

Midilli-Ayvalık arasında ek seferler düzenlemek zorunda kaldıklarını belirten Soyak, şöyle konuştu:

"Yoğun iş temposu nedeniyle büyük şehirlerde bunalan çalışanlar, 3 günlük tatili en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Yunanistan'ın Ege'deki adalarının ekonomik olması başta olmak üzere, tatilcilerin yabancı bir ülkeyi görmek istemesi ve tatilin 3 gün olması talebi arttırdı. Olumsuz hava koşullarına rağmen oldukça yoğun bu talebi karşılayabilmek için ek seferler düzenledik. Bu yoğunluk bugün başladı. Cumartesi ve pazar günü de artarak devam edecektir. Bu 3 günlük tatil, turizm sezonu öncesinde Ayvalık esnafına ve biz turizm acentelerine can suyu oldu."

Soyak, sadece cuma günü Ayvalık'tan Midilli Adası'na yaklaşık bin 500 kişiye bilet kesildiğini, rezervasyonlarla birlikte bu sayının 2 bini aşacağını tahmin ettiğini de sözlerine ekledi.

'3 GÜNLÜK TATİL FIRSAT'

Tatilcilerden Başak Tutucu da 19 Mayıs tatilini ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek istediğini ifade ederek "Bugüne kadar Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki pek çok adasını gezdik. Midilli Adası'nı görmemiştik. Şimdi ise bu güzel adayı görmeye gidiyoruz. Türkiye'de tatil yapmak ekonomik anlamda bizi biraz yorduğu için tatil fırsatlarını Ege Adaları'ndan yana değerlendirmek durumunda kalıyoruz." dedi.

Yunanistan'ı görmeyi çok istediğini aktaran tatilcilerden Eser Esirgen ise 3 günlük tatilin kendileri için fırsat olduğunu ve tercihlerini de Midilli Adası'ndan yana kullanmaya karar verdiklerini kaydetti.