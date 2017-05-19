Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı'na üç yıl aradan sonra onur konuğu olarak katıldı. TÜSİAD YİK Toplantısı bugüne kadar hep sabah saat 09:00'da gerçekleşirken, belki de tarihinde ilk kez öğleden sonraya alındı. ABD seyahati sonrasında ilk önemli randevusunu TÜSİAD'a veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının içeriği işadamları arasında en çok merak edilen konu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında TÜSİAD'ın Avrupa Birliği sürecinin devam etmesi ve OHAL'in kaldırılmasına yönelik açıklamalarını eleştirdi.TÜSİAD üyelerine "Bazı gerçekleri dışarıdan görüyorsunuz ama biz yaşıyoruz" diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "AB Türkiye'ye kapıyı açmış da Türkiye içeri mi girmemiş dikkat edelim lütfen... Sene 1963, bugün 2017... 54 yıldır bu ülkeyi sürüm sürüm süründüren bir AB var. Bizden sonra kimler geldi, kimler geçti, hepsini aldılar. Peki Türkiye'nin günahı ne de almıyorsunuz? Onlar bizden daha mı iyiydi? 400 milyar euro borcu olan Yunanistan'ı el bebek gül bebek tutmaya çalışıyorlar. En son referandumda bize yaptıklarını gördünüz. Biz sıradan bir ülke değiliz, kapıkulu değiliz. Onurumuz ve haysiyetimiz var. Onunla oynanmasına müsaade edemeyiz."Kendisinin başbakanlığı döneminde fasıl sayısının 15 olduğunu, daha sonra Merkel ve Sarkozy döneminde sayının 35'e çıkarıldığını anlatan Erdoğan, "Bu kadar haince karar alınması konusunda biz ne yapacaktık? Yalvarıp yakarıp, 'Ne olur bizi alın mı' diyeceğiz. Fransa'nın adını vermeyeceğim bir dışişleri bakanı bana 'Boşuna çabalıyorsunuz, sizi almayacaklar' dedi. 'Niye' dedim, açıkladı. Geçtiğimiz günlerde konseyin aldığı kararı gördünüz. Bu yaklaşım tarzıyla bir yere varılmaz" dedi. AB ülkelerinin kendisine ve bakanlara yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, "Biz hâlâ ya ne olur bizi alın mı diyeceğiz. Arkadaşlar kusura bakmayın herhalde siz de kendinizi kapıda bekleten muhatabınızla bir yere kadar pazarlık yaparsınız. Ben bu milletin izzetini ayaklar altına aldırtmam. Avrupa pazarı bizim için ne kadar önemliyse biz de onlar kadar önemliyiz hatta daha da önemliyiz" diye konuştu.Dünyadaki güç dengelerinin yeniden kurulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizdeki gelişmeler, bir asır önce yapılan planların devam ettiğini gösteriyor. Masada olmadığınızda kendinizi mönüde bulacağınızı çok iyi bilin" dedi. Bunca saldırıya rağmen ayakları üzerinde duran Türkiye'nin önünde aydınlık bir gelecek olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık hiçbir şey eskisi gibi yürümeyecek. Demokrasi ve ekonomide yeni bir atılım döneminin hazırlığı içindeyiz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı TÜSİAD üyelerine yerli otomobille ilgili de yüklendi. TÜSİAD'dan bu konuda cesaretli bir adım beklediğini söyleyen Erdoğan, "Bunu TÜSİAD üyeleri yapar. Bu salondan bir babayiğit çıkaramıyorsak dükkânı kapatıp gitmemiz lazım" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin2002'den sonra üç katbüyüdüğünü hatırlatarak,"Buradaki işadamlarımızınişleri 5-10 katbüyümüştür. Özel sektörümüzünmilletimizeve devletine katkısağlamak için şartlarınızorlamaktan çekinmeyeceğiniümit ediyorum"dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, işadamlarının OHAL konusundaki endişelerini anlamakta zorlandığını belirterek, "İşadamlarımızın, sanayicilerimizin neyini engelliyor?" dedi.Toplantıyakatılan isimler arasında Erol Bilecik, Tuncay Özilhan, Ali Koç, Güler Sabancı, Bülent Eczacıbaşı, Faruk Eczacıbaşı, Cem-Ümit Boyner, Muharrem Yılmaz, Mehmet Göçmen, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Murat Özyeğin, Ömer Aras, Nihat Özdemir, Nihat Gökyiğit, Muharrem Yılmaz, Mithat Yenigün, Hamdi Akın gibi önde gelen TÜSİAD üyeleri dikkat çekti. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un ABD'de bulunması nedeniyle toplantıya gelemediği öğrenildi.Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİ- AD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, "Sizi aramaızda görmekten memnuniyet duyuyoruz" diyerek söze başladı. 16 Nisan'daki referandumla Türkiye'nin demokratik imtihandan geçtiğini anlatan Özilhan, "Referandumla yönetim sisteminde köklü değişiklikler olacak. Herkesin ortak talebi özgürlük, barış ve huzur için uyum yasalarının çıkarılması" dedi. Özilhan, yeni sistemle yürütme ayağının daha güçlü olacağının altını çizdi.TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik toplantıya geldiği için Cumhurbaşkanı'na şükranlarını ileterek söze başladı. Bilecik, yeni sistemin siyasi ve idari olarak ülkeyi ayrıştıran değil ortak zeminde buluşturması gerektiğini belirtirken, OHAL'in kaldırılmasını ve erken seçim olmamasını istedi. Bilecik, Türkiye'nin reform gündemine geri dönmesi gerektiğinin altını çizdi. AB ile tam üyelik sürecinin devam etmesi gerektiğini anlatan Bilecik, "Hiçbir zaman ilişkilerimiz sorunsuz olmadı ama kopmadı. Ortak gelecek için her iki tarafa da büyük sorumluluk düşüyor" dedi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ekonomi yönetiminde merkezi söyleme ihtiyaç olduğunu belirterek, "Tek ses ve bütünlük önemli" mesajı verdi. Bilecik, terörle mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerinin altını çizdi.