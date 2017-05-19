Milli Muharip Uçak projesinin videosu yayınlandı

Milli Muharip Uçak projesi (TF-X) kapsamında, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mektup Teatisi ve Milli Muharip Uçak Geliştirmesi Programı TUSAŞ BEA Systems Anlaşma Tutanağı İmza Törenleri 10 Mayıs'ta yapıldı. TSK envanterine alınması planlanan TF-X'in taslak modelinin tanıtım videosu ilk kez yayınlandı

TF-X'İ KİM ÜRETECEK?

TF-X'in üretici firması TAİ. TAİ elde ettiği tecrübeler sayesinde böyle bir proje yapmaya hazır.Ancak böylesine bir proje daha önce Türkiye'de yapılmadı ve gündeme bile gelmedi.Bu yüzden TAİ, İngiliz firması BAE Systems ile işbirliği yapacak.Geçtiğimiz günlerde İngiltere ile 100 milyon sterlinlik anlaşma imzalandı.BAE Systems, TAİ'ye(TF-X projesine) danışmanlık hizmeti verecek.

TAİ TF-X milli muharip uçağının tanıtım videosu yayınlandı