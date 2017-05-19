PTT 5 yılda 60 bin kişiyi işe alacak

Bozgeyik, PTT Yönetim toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, PTT ailesinin ülkenin dört bir köşesinden gelen 81 ilin CEO'larının bir araya geldiği yılın ikinci değerlendirme toplantısında, şirketin muhasebe, planlama ve icraatlarının değerlendirmesinin yapılacağını söyledi.

İleriye atılacak adımların konuşulacağı toplantının stratejik bir önem taşıdığını dile getiren Bozgeyik, "Biz bu toplantıları yaparken şirketin dünya markası olma hedefini, nerede olduğumuzu gözden geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanımızın koyduğu hedefler ve ülkenin geldiği noktadaki adımlar, çalışma programının içindeki ana stratejiyi oluşturuyor" diye konuştu.

Geçen yıl ülkenin yaşadığı olumsuz gelişmelere rağmen PTT'nin dimdik ayakta durduğunu belirten Bozgeyik, şirketin 4 bin çalışınıyla ülkenin her köşesinde memlekete hizmet ettiğini bildirdi.

Bozgeyik, Türkiye'nin en köklü şirketi olan PTT'nin ülkenin ileriye gitmesi için çalıştığını anlatarak, son 15 yılda PTT'de önemli hamleler yaptığını bildirdi.

"HEDEFİMİZ PTT'NİN DÜNYA MARKASI OLMASI"

Geçen yıl kendisine emanet edilen PTT'nin, Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin olumsuzluğuna rağmen daha da ileriye taşınması için gayret gösterdiklerine dikkati çeken Bozgeyik, geçen yıl PTT'nin yüzde 17,8 büyüdüğünü ve karının yüzde 30 arttığını kaydetti.

Posta, bankacılık, E-ticaret alanında çalışan PTT'nin dünya markası olması hedefinin konulduğunu anımsatan Bozgeyik, bu amaçla atılan ilk adım olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile PTT'ye yurt içinde ve dışında şirket kurma ve ortak olma yetkisinin verildiğini ve PTT'nin dünya markası olması önündeki kapının açıldığını söyledi.

PTT Genel Kurulu'nda 15 şirket kurulması için karar alındığını, ödenmiş sermayesinin 5 milyar liraya çıkarıldığını anlatan Bozgeyik, sigorta şirketi kurulması için çalışma yaptıklarını bildirdi.

"PTTBANK HAYATTA OLMAZ DİYORLARDI"



Bozgeyik, elektronik bankacılığın önünü açacak Bakanlar Kurulu kararının çıkarıldığını anımsatarak, "Bankacılar, 'hayatta PTTBank' olamaz diyorlardı. Ama hükümetimizin ve bakanlığımızın iradesi, bu beklentileri altüst etti. Yerli ve milli olan PTT'nin açılması bazı kesimleri rahatsız edebilir. Ama ülkemizin ve ülke ekonomisinin büyümesi için çalışmalara devam edeceğiz. Bu karar, şu anda Türkiye'den dışarıya giden 5 milyar liranın ülkenin kaynaklarında kalması anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde kendi kartımızı, elektronik ödememizi gerçekleştirerek, kullanıma açacağız" ifadelerini kullandı.

5 YILDA 60 BİN KİŞİ DAHA ALINACAK



2023'e kadar PTT'nin 40 bin olan çalışan sayısını 100 bine çıkaracaklarını dile getiren Bozgeyik, 4 bin 500 olan işyeri sayısını da 15 bine çıkararak, hangi yöne gidilirse gidilsin 20 dakika bir PTT işyerine ulaşılmasını sağlayacaklarını kaydetti.



PTT'ye 2 bin 500 kişinin alımının gerçekleştiğini, 2 bin 500 kişilik alım için de yetkinin alındığını ifade eden Bozgeyik, bu yıl içinde alımları 5 bine çıkaracaklarını bildirdi.