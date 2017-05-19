Referandum sonrası gurbetçiden EMLAK ATAĞI

Türkiye'nin en önemli dönüm noktalarından birisi olan 16 Nisan referandumu sonrası Avrupa'da yaşayan beş milyon Türk, yatırım için rotasını Türkiye'ye çevirdi. Referandum sürecinde Avrupa Birliği ülkelerinin başta Almanya ve Hollanda olmak üzere Türkiye'ye karşı takındıkları tavır gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere küsmelerine neden oldu. Bugüne kadar çoğunlukla gayrimenkul yatırımlarını yaşadıkları ülkelere yapan gurbetçiler, konut gibi uzun vadeli yatırımlarını artık Türkiye'ye yönlendirmeye başladı. Özellikle Ege Bölgesi başta olmak üzere Marmara ve Güney sahillerine emlak siparişleri artmaya başladı. Ev almak için gelen gurbetçilerin söylediği ilk gerekçeise batıda yükselen İslam karşıtlığı ve Türkiye'yi yalnızlaştırma politikaları oldu.
EN ÇOK TALEP 2+1'E GELİYOR
Türkiye'nin her yerinde emlak satışı yapan Proje Beyaz Uluslararası Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Murat Uzun, "Referandum sonrası bize gurbetçilerden beklenmedik bir şekilde talep geldi. Bugüne kadar görmediğimiz yoğunlukta emlak alımı için ofislerimize gelmeye, aramaya başladılar. Almanya'da ki emlak ofisimiz gayrimenkul soran, pazar araştıran, emlak almak isteyen gurbetçi vatandaşlarımızla doldu" şeklinde konuştu. Gurbetçilerin başta İzmir olmak üzere Ege bölgesini tercih ettiğini, ev tiplerinin de 2+1 veya 3+1 olduğunu söyleyen Uzun, "Bu durum gurbetçilerin emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönmeye karar verdiğini gösteriyor" dedi. 2016'da Hollanda Türkiye'den 217, Belçikalılar ise 198 konut alırken, 2017'nin ilk 3 ayında 58 konutla İsveçli gurbetçilerin yoğun yaşadığı Almanya ve İngiltere takip etti. Yılın 10 ayında gurçetçi vatandaşların, Almanya'dan 664'ü arsa, 973'ü konut 2 bin 637 mülk edinirken, İngiltere'den ise bin 129'u arsa, bin 326'sı konut 2 bin 455 taşınmaza sahip oldu.
YÜZDE 20'Sİ GURBETÇİ TALEBİ
Sur
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Antalya
'da hayata geçirecekleri 19 bin konutluk kentsel dönüşüm projesine 2 günde 16 bin talep aldıklarını belirtti. Elmas, "Yabancıya konut satışında son dönemde ciddi bir ivme var. Ancak referandumdan sonra yurtdışında yaşayan Türkler'den ve yine Avrupa'da çalışan vatandaşlardan yoğun ilgi görüyoruz. Özellikle Antalya projemizde 16 binlik ön talebin yüzde 20'sini gurbetçi vatandaşımız oluşturuyor. Projemiz hem konum hem de olanakları itibarıyla yabancılar için kârlı bir yatırım olacak. Ön talepte bulunanlar ilk fiyat avantajından faydalanacak" diye konuştu.
BİR HAFTADA 10 MİLYONLUK SATIŞ
Yurtdışında
yaşayan ve çalışan Türk vatandaşları için uygulanan gayrimenkulde KDV muafiyeti sonrası inşaatçılar rotayı Avrupa'ya kırdı. Siyahkalem, 121 bin Türk göçmenin yaşadığı İsviçre'de tanıtım kampanyasıyla 1 hafta içinde 8 konut satışı yaparak 10 milyon TL'lik satış gerçekleştirdi. Siyahkalem CFO'su İbrahim Kahraman, İsviçre'de faizlerin eksi yüzde 0.75 civarında olduğundan dolayı birçok Türk vatandaşının birikimlerinin bu eksi faiz nedeniyle eridiğini belirtti.