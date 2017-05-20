Doğalgazda 81 il tamamlanacak!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal gazın hemen herkes için büyük bir konfor olduğunu söyledi.
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EPDK Başkanı Yılmaz, enerji kaynaklarının, enerjiye erişilebilirliğin ve maliyetlerdeki düşüşün önemli olduğunu, bu 3 konuda ilerlemeye sağlanmasıyla halkın daha rahat edeceğini, sanayi, teknoloji ve üretim bandının önemli aşamalar kaydedebileceğini bildirdi. Yılmaz, "Dolayısıyla halkımızın enerjiye erişimini ne kadar kolaylaştırırsak ülkemizdeki insanlarımızın konforunu o kadar artırmış oluruz.
Doğalgazda teknoloji ve sanayici olarak da aynı düzeyde gelişmişliğin gösterisi söz konusu. O yüzden enerji maliyetlerinin düşmesi ve enerjiye ulaşımın kolaylaşması kendi sanayicimizin rekabet edebilirliğini artırması açısından çok önemli oluyor. Bu yönde de çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.