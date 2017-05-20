Geleceğin süperstarları yazılımcılar olacak

sap, ABD'nin Orlando kentinde düzenlenen Sapphire Now konferansında geleceğin süperstarlarının "insan hayatında olumlu etkiler yaratan" yazılımcılar olduğunu gösterdi.



EN DEĞERLİ KUR İNSAN

SAP'ın Avrupalı olmayan ilk CEO'su ABD'li Bill McDermott, binlerce iş ortağına yaptığı konuşmada "teknoloji dostu kuruluşlarla yazılımcıların geleceğin dünyasını belirlediği" tespitinde bulundu. McDermott, teknolojinin insan için var olduğunu hatırlatarak, "Günümüzün en değerli kuru, insan" dedi. SAP CEO'su Bill McDermott, Türkiye'deki yazılım pazarının yabancı şirketler için büyük fırsatlar sunduğunu ve sahip olduğu genç nüfus sayesinde bu fırsatların gelişeceğini düşündüğünü belirterek, "Türkiye'nin inovatif bir ekonomisi ve kültürü var. Türkiye'de benim de çok iyi bir takımım var" diye konuştu.