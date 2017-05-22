Ekonomide Avrupa’dan daha hızlı büyüdük

Başbakan Binali Yıldırım
, AK Parti Genel Başkanlığı
'na veda ederken, ekonominin geldiği noktadan da övgüyle söz etti. 15 Temmuz sonrası "Türk ekonomisi çökecek" diyenlere inat, ekonominin Avrupa ortalamasının da üzerinde büyüdüğünü belirten Yıldırım, "İstihdam seferberliği ile 1 milyon üzerinde vatandaşımıza bugüne kadar iş, aş imkânı sağladık" dedi. Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin 3'üncü Olağanüstü Kongresi'nde konuşma yaptı. Ekonomiye ilişkin de mesajlar veren Yıldırım, özetle şunları söyledi:
EKONOMİ ÇÖKECEK DİYENLERE İNAT:
1 yıl içinde dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul-İzmir otoyolu, 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni hizmete aldık. Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nün yapımına başladık. 15 Temmuz sonrası "Türk ekonomisi çökecek" diyenlere inat, ekonomimizin Avrupa ortalamasının üzerinde bir seviyede, yüzde 2.9 oranında büyümesini gerçekleştirdik.
1 MİLYON İSTİHDAM SAĞLADIK:
Darbe sonrası ortaya çıkan durum ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler sonrası iş alemimizin olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirleri hızlıca aldık. İstihdam seferberliği ilan ettik. (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek) Liderliğinizde ilan edilen bu seferberlikle beraber, 1 milyonun üzerinde vatandaşımıza bugüne kadar iş aş imkânı sağladık. İşsizlikle mücadelemize bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz.
CAZİBE MERKEZLERİYLE REFAH ARTIŞI OLACAK
Sağlıkta
yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Yıldırım, "Şehir hastanelerini hizmete almaya başladık. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde istihdam, üretim ve ihracata hız vermek üzere Cazibe Merkezleri Programı'nı başlattık. Bu proje bölgedeki kalkınma ve refah açığını kapatmış olacağız" diye konuştu.
ÖNCELİK MİLLİ PROJELERDE
Yıldırım, "Yerli ve milli kaynaklarımızın daha fazla kullanılması, yerlileştirme ve millileştirme programının artırılması için yeni projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.