ye 300 lira müjdesi!

Giriş Tarihi: 22.5.2017 09:52 Güncelleme Tarihi: 22.5.2017 09:58
Emekliye 300 lira zam müjdesi!

Türkiye sosyal politikalar alanında dev adımlara sahne olurken, hükümet güçlü devlet vizyonuyla yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

leri ve emekli adaylarını sevindirecek 2 talep masada. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem aylık hem de sisteminin değiştirilmesini gündeme getirdi, 2000 sonrasında emekli olanlara 300 lira artış getirecek formülü açıkladı. TÜED Başkanı Kazım Ergün, sosyal güvenlik sisteminde iyi uygulamaların yanında gözden geçirilmesi gereken noktalar da olduğunu belirtti.

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Emekliye 300 lira zam müjdesi!
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