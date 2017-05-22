Emekliye 300 lira zam müjdesi!

Türkiye sosyal politikalar alanında dev adımlara sahne olurken, hükümet güçlü devlet vizyonuyla yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Emeklileri ve emekli adaylarını sevindirecek 2 talep masada. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem aylık hesaplama hem de zam sisteminin değiştirilmesini gündeme getirdi, 2000 sonrasında emekli olanlara 300 lira artış getirecek formülü açıkladı. TÜED Başkanı Kazım Ergün, sosyal güvenlik sisteminde iyi uygulamaların yanında gözden geçirilmesi gereken noktalar da olduğunu belirtti.