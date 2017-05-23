Borsa 100 bine koşuyor!

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 408,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 0,76 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,96 ile turizm oldu.



Güne düşüşle başlamasına karşın Avrupa borsalarındaki yükselişlere paralel 96.845,43 puanla tarihinin en yüksek seviyesine kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 97.800 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Borsa 97 bin puanı aştı



Analistler, BIST 100 endeksinin dünü kapanış rekoru ile tamamlaması sonrasında bugün alımların genele yayıldığını ve endeksin 96.500 direncinin üzerine çıktığını kaydetti. Bu direncin kırılması ile endekste yeni rekorların geldiğini aktaran analistler, öğleden sonra, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini ifade etti.



Analistler, teknik açıdan endeksin 96.500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin 97.700 seviyesi olacağını, 95.600 ve 94.600 seviyelerinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.