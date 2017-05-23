Devlet 70 bin personel alacak!

Devlet personel alımı için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artı bir istihdam çağrısı özel sektörde geniş yer bulurken, hükümet de elini taşın altına koydu. Yıl sonuna kadar 2 milyon ek istihdam için, tüm kesimler seferber oldu. Kamuda öğretmenden hakim ve savcıya, doktordan hemşireye, hizmetliden güvenlik görevlisine kadar pek çok meslekte istihdam sağlanacak. Sadece 3 bakanlık yıl sonuna kadar 69 bin 250 kişi alacak.



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Bu yıl toplam 40 bin öğretmen ataması hedefleyen bakanlık, bunun 10 binini Haziran, 10 binini de Ağustos ayında alacak.



SAĞLIK BAKANLIĞI

Bu yıl 16 bin 500 sağlık personeli, 13 bin doktor ve 17 bin şirket personeli istihdam edecek. 16 bin 500 sağlık personelinin 3 bin 900'ünün alım işlemi bu ay tamamlanacak. Kalan kısmı da yıl içerisinde alınacak. Personel, sağlık meslek liseleri ve üniversitelerin sağlık bölümü mezunlarından alınacak. Ağırlık lise mezunlarına verilecek.



ADALET BAKANLIĞI

Yazılı sınav ve mülakatla 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alınacağını duyurdu. Bakanlık; yarışma sınavı ve mülakatla 9-5 dereceli kadrolara 2 bin adli yargı hakim ve savcı adayı, avukatlık mesleğinden de 750 adli yargı hakim ve savcı adayı olmak üzere 2 bin 750 personel alımı yapacak. Yazılı yarışma sınavı, ÖSYM tarafından 3 Haziran Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.



YÜKSEK OKUL MEZUNUNA HUKUK FAKÜLTESİ İMKANI

Adalet meslek yüksekokulu mezunları, hukuk fakültelerine geçişte yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuru yaptı. KDK'nın kararında, örgün adalet yüksekokulu mezunlarının hukuk lisans programlarına yerleşmelerini teminen eğitim ve sınav sistemlerinin denkleştirilmesi, Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme puanı hesaplamasında diploma notunun etkisinin azaltılması istendi.



İSTİHDAM TAKVİMİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Hakkari Üniversitesi: 4 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Adnan Menderes Üniversitesi: 37 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Hakkari Üniversitesi: 7 akademik personel alacak. Son başvuru yarın.

Hacettepe Üniversitesi: 3 akademik personel alacak. Son başvuru yarın.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: 4 akademik personel alacak. Son başvuru yarın.

Artvin İl Özel İdaresi: 1 engelli işçi alacak. Son başvuru 26 Mayıs.

İzmir Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 1 sözleşmeli koro sanatçısı alacak. Son başvuru 26 Mayıs.

Ankara Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 2 sözleşmeli koro sanatçısı alacak. Son başvuru 26 Mayıs.

Antalya Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 1 sözleşmeli koro sanatçısı alacak. Son başvuru 26 Mayıs.

Mersin Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 4 koro sanatçısı alacak. Son başvuru 26 Mayıs.

Samsun Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 4 koro sanatçısı alacak. Son başvuru 26 Mayıs.

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü: 40 daimi işçi alacak. Son başvuru 31 Mayıs.

Bayburt Üniversitesi: 5 öğretim üyesi alacak. Son başvuru 2 Haziran.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: 51 akademik personel alacak. Son başvuru 3 Haziran.

Gümüşhane Üniversitesi: 16 akademik personel alacak. Son başvuru 5 Haziran.

Artvin Çoruh Üniversitesi: 10 akademik personel alacak. Son başvuru 5 Haziran.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 5 Haziran.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 5 Haziran.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü: 26 asistan hava trafik kontrolörü ve 100 stajyer hava trafik kontrolörü alacak. Son başvuru 9 Haziran.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı: 16 sözleşmeli personel alımı yapacak. Son başvuru tarihi 23 Haziran..