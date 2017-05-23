Milyonlarca Bağ-Kur'luya müjde! Devlet karşılayacak

Bağ-Kur sigortalıları 1 Ekim 2008 tarihinden önce 24 basamak üzerinden prim öderken, artık asgari ücretle asgari ücretin 7.5 katı arasında (SGK tavan tutarı) değişen bir matrah üzerinden primlerini ödeyebiliyor.

2.8 MİLYON KİŞİ VAR

Posta'nın haberine göre Türkiye'de, Bağ-Kur statüsünde, aktif sigortalı olarak 2 milyon 771 bin 372 vatandaş var. Bunlardan 1 milyon 932 bin 212'si zorunlu, 733 bin 669'u Tarım Bağ-Kur'lu, 13 bin 986'i muhtar ve 91 bin 505'i isteğe bağlı sigortalı. Mevcut yasal düzenlemelere göre; Bağ-Kurlu'lar prime esas kazancın yüzde 34.5'i oranında prim ödüyor.

Bunun;

-Yüzde 20'si uzun vadeli sigorta kolları yani malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için,

-Yüzde 2'si kısa vadeli sigorta kolları yani iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık, analık sigortası için,

- Yüzde 12.5'i genel sağlık sigortası için alınıyor.

89 LİRA DAHA AZ VERECEK

Yeni düzenlemeye göre; isteğe bağlı sigortalılar hariç Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak. Bu yolla esnaf düzenli prim öderse her ay en az 613 lira yerine 524 lira ödeyecek. Tavandan ödeme yapan ise 4599 lira yerine 3933 lira ödeyecek.