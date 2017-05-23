Türk Lirası kayıpları telafi etti!

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.5648 seviyesinde. Dolar dün günü 3.5610'dan tamamlamıştı. Euro/TL 4.0118'den işlem görürken, euro/dolar 1.1250 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 53.60, altının ons fiyatı da 1262.25 dolardan işlem görüyor.

TL KAYIPLARI TELAFİ ETTİ

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'ye ilişkin siyasi endişelerle 3.6415'e kadar yükselen dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde kayıplarının büyük bir kısmını telafi etti. Düne 3.58 seviyelerinde başlayan dolar/TL kuru, gün içerisinde 3.5515'e kadar geri çekildi. Kurda işlemler genel olarak 3.56 seviyesi civarında gerçekleşti.

Analistler, kurun 3.55 seviyesinin altına gerilemesi halinde düşüş hareketinin 3.5350 seviyesine kadar sürebileceğini belirtiyor. Düşüşte 3.5250 ise diğer önemli seviye olarak ifade ediliyor. Yeni bir yükseliş hareketinden bahsedilmesi içinse toparlanmanın 3.5750 seviyesinin üzerine kadar sürmesi gerektiği vurgulanıyor.