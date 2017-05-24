Bakan Ağbal'dan flaş açıklaması

Giriş Tarihi: 24.5.2017 10:02 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 10:09
Bakan Ağbal'dan flaş yapılandırma açıklaması

, bugüne kadar yapılandırılan borç miktarını açıkladı. Ağbal ayrıca yeniden ödemeleri kapsamında bütün vergi dairelerinin hafta sonu açık olacağını söyledi

, "Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi" kapsamında gerçekleştirilecek "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Zirvesi"ne katıldı.

Ağbal, "Vergi dairelerine yaklaşık 80 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumuna da 40 milyar lira olmak üzere 120 milyar liralık bir alacağı yapılandırdık. Şu ana kadar kapsamında 18,2 milyar liralık tahsilat yaptık" dedi.

Ağbal, yeniden yapılandırma ödemeleri kapsamında, bütün vergi dairelerinin hafta sonu açık olacağını söyledi.

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Bakan Ağbal'dan flaş yapılandırma açıklaması
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