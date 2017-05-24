Borçlu esnafa sağlık müjdesi

Toplam 2.8 milyon Bağ-Kur sigortalısının 1.6 milyonunun borcu toplamda yaklaşık 13 milyar. Bağ-Kur sigortalıları ve yakınları 60 gün ve fazla prim borcu bulunduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Bununla ilgili hazırlanan düzenleme başta olmak üzere Bakan Müezzinoğlu'nun güncel konulardaki sorulara verdiği yanıtlar şöyle...

1-2 AYA MECLİS'TE

Önümüzdeki günlerde gündemimizde Bağ-Kur'lu esnafımızın sağlık hizmeti alabilmesi için bir düzenleme hazırlığı var. Çünkü özellikle 2016'nın zor koşulları veya kendi özelindeki zorluklar nedeniyle Bağ-Kur primlerini 2 ay ödeyemeyenlere 2017'nin başından itibaren sağlık hizmeti sunamıyoruz. Şimdi onlarla ilgili düzenlemenin alt yapısını hazırlıyoruz. İnşallah önümüzdeki bir iki ay içinde yasalaştırmayı planlıyoruz. Herhangi bir nedenle 2 ay süresince Bağ-Kur primini ödeyemeyen esnafımız için sağlık hizmeti alabilecekleri bir düzenleme yapacağız.

ÖDEMEDİKLERİ EMEKLİLİK PRİMLERİNİ DİLEDİKLERİ ZAMAN ÖDEYEBİLECEKLER

İlk aşamada talep halinde 12 ay ve daha fazla prim borcu olanların borçları silinip hizmetleri dondurulacak. İstedikleri zaman dondurulan hizmetlerini cari asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden prim ödeyerek canlandırabilecekler. Gelir vergisinden muaf olanlar ve basit usulde vergi mükellefi olanlar ile tarım sigortalıların sağlık ve emeklilik primlerini ayrı ayrı ödemelerine imkan tanınacak. Yani bu sigortalılarımız yüzde 12.5 (222 TL), GSS primi ve yüzde 2 (35.5 TL) kısa vadeli sigorta kolları prim oranını zorunlu olarak ödeyecekler, emeklilik primlerini (yüzde 20/355.5 TL) ise isteğe bağlı olarak ödeyecekler. Ödemedikleri emeklilik primlerini diledikleri zaman cari asgari ücret üzerinden ödeyebilecekler.

BEŞ AYDA 1.2 MİLYON 'İSTİHDAM REKORU...'

"İstihdamda beklediğimizden başarılı rakamları elde ettik" diyen Bakan Müezzinoğlu, "Haziran sonu hedefi 1 milyondu, mayıs sonu bunu geçtik. 22 Mayıs itibariyle 1 milyon 109 bin 214 kişiyi istihdam ettik. Mayıs sonu 1.2 milyonu bulacak. Bunların 200 bini kamunun 1 milyonu da özel sektörün istihdamı" dedi.

SGK'DA SESSİZ DEVRİM

SGK olarak son dönemde yaptığımız en büyük sessiz devrimi gerçekleştirdik. Tıbbi cihaz kullanan, medikal ürün kullanan, ister işitme cihazı, ister solunum cihazı ya da sonda olsun her türlü medikal cihaz kullanan hastalarımız artık medikal ürünlerini eczanelerden ilaç alır gibi hiçbir ücret ödemeden alıyor.

'SIFIR HEDEFİ' TUTACAK

İş sağlığı ve güvenliğinde "sıfır hedef" sloganıyla bir kampanya başlattık. 12 üst düzey yöneticimiz, bakan yardımcısı, müsteşar, kurum başkanları ile 12 büyükşehirde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili illerde çalışmaları başlattı. Ana sektör inşaat. Ölümlü iş kazaları 2005'li yıllarda yüz binde 16.7 iken, 2015'te bu rakam 9.9'a düştü. Hedefimiz 5 yılda bunu 5'li rakamlara çekmek, na hedefimiz sıfır.

KIDEMDE ALIN TERİ KRİTERİ...



"Kıdem tazminatı ile ilgili temel amacımız çalışanın alın terinin hukukunun korunması olacak. Yüzde 80 çalışan kıdem tazminatından istifade edemiyor ya da mağduru oluyor" diyen Müzezzinoğlu, şunları kaydetti: "Yeni düzenleme, 10 milyonluk grubunun hak ve hukukunu, alın terini dört temel başlıkta korumayı amaçlıyor. Hak, güvence, şeffaflık, sürdürülebilirlik. Teknik çalışmalarını tamamladık. Ekonomi koordinasyon kurulunda değerlendirme yaptıktan sonra işçi işveren sendikaları ve çalışanlarla görüşeceğiz. Sendika dışı çalışan kitlemiz de çok büyük. Sendikası olmayan 10 milyon çalışan var. 40 yıllık bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. 2-3 ay içinde olmazsa da 7-8 ayda bitmesi de bizi rahatsız etmez. 2017'de yeni bir sisteme kavuşturacağız. "

TÜM HAKLAR GÜVENLİ KASADA

Çalışanların hakkı şu anda patronun kasasında, biz güvenceli bir kasada olsun istiyoruz. 1 yıl oldu tazminatımda ne birikti görüyorum. 15 yılda hangi katkı geliyor, görüyorum. Bu yetkiyi kullanmak çalışanda. Yüzde 80'inin mağdur olduğu yapıda yüzde 80'i memnun edersek, bunu yüzde 20 memnuniyete tercih ederiz.



1 AY İÇERİSİNDE YENİ ŞARTLAR NETLEŞİR

Mevcut sistemden memnunum diyenler kalacak, risklerini de göze alacak. Yasal düzenleme olduktan sonra ilk defa işe başlayacaklar bu sisteme girmiş olacak. Süre olarak 1 ay içinde yol haritası netleşir. İtirazlar var, ama çözülemeyecek itirazlar olursa, onları da minimize ederek çözmeye çalışacağız. (Milliyet)