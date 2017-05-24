Son dakika: Halk Ekmek, Ramazan pidesi fiyatını açıkladı

Giriş Tarihi: 24.5.2017 11:33 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 11:34
Son dakika: Halk Ekmek, Ramazan pidesi fiyatını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Halk Ekmek bu yıl ramazan pidesinin fiyatını değiştirmiyor

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gr pide 85 kuruştan satışa sunulacak.

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Son dakika: Halk Ekmek, Ramazan pidesi fiyatını açıkladı
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