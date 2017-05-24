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Son dakika: Halk Ekmek, Ramazan pidesi fiyatını açıkladı
Son dakika: Halk Ekmek, Ramazan pidesi fiyatını açıkladı
Giriş Tarihi: 24.5.2017
11:33
Güncelleme Tarihi: 24.5.2017
11:34
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Halk Ekmek bu yıl ramazan pidesinin fiyatını değiştirmiyor
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gr pide 85 kuruştan satışa sunulacak.
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