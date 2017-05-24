İftiracı Der Spiegel’e tokat gibi yanıt

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
'ın avukatı Ahmet Özel'den Alman Der Spiegel dergisi
nin internet sitesinde önceki gün yayımlanan asılsız iddialara tokat gibi yalanlama geldi. Avukat Ahmet Özel, müvekkili Berat Albayrak'ın yurtdışındaki hiçbir bankada hesabı bulunmadığını bildirdi. Bugüne kadar Türkiye aleyhtarı birçok yayına imza atan gruba ait sitedeki makalede Albayrak'ın, sözde Dubai'de bulunan yüklü miktarda parasını dolaylı yollardan Türkiye'ye aktarmaya çalıştığının iddia edildiğini bildiren Özel, bu iddianın hiçbir somut delil olmamasına rağmen çeşitli gazetelerin internet sayfasında da yayına verildiğini ifade etti. Özel, "Ülkemiz hakkında uzunca bir süredir yapılan yalan haberlerle yurtiçi ve dışındaki Türk vatandaşları kışkırtılmak ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve yöneticilerinin itibarlarına zarar verilmek istenmektedir" ifadesini kullandı. Özel açıklamasında, "Söz konusu yayın kuruluşları aleyhine tüm yasal yollara başvurulacağını kamuoyuna saygılarımızla duyurmak istiyoruz" dedi.