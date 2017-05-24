İş dünyasından Erdoğan’ın ekonomi mesajlarına destek

İş
dünyası örgütlerinin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 21 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında ekonomiye dair yaptığı değerlendirmeleri memnuniyetle karşıladı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD
) Başkanı Nail Olpak, yeni yönetim sistemine kadar çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gereken 2 yıllık bir "fırsat dönemi" bulunduğunu ifade etti.
KARARLILIK MESAJI
Olpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reel ekonomiyi sürdürülebilir şekilde canlandırmak için kararlılık mesajı verdiğini söyledi. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON
) Başkanı Mustafa Koca da Erdoğan'ın açıklamalarının toplumun yeniden harekete geçirilmesi anlamında altın değerinde olduğunu kaydetti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise kongredeki konuşmanın ekonominin tüm oyuncuları için hem bir hedef hem de sorumluluk arz ettiğini, Erdoğan'ın kararlılığının iş dünyası temsilcileri tarafından da paylaşılması gerektiğini bildirdi.