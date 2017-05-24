'İzmir Körfez Geçidi' geliyor!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ATO Congresium'da gerçekleştirilen 2. Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'na katıldı. Fuarın açılışında konuşan Bakan Arslan, "Fuar görsel olarak köprü alanında, viyadük alanında ve tünelcilik alanında neler yaptığımızı görmek, bilgi birikimini ve tecrübelerimizi görsel olarak birbirimizle paylaşmaya yarıyor" diye konuştu.

Fuarın aynı zamanda yapılacak oturumlar ve konferanslarla, teorik olarak da bu birikimleri paylaşmayı ve Türkiye'nin katettiği önemli mesafelerin üzerine yeni şeyler koyarak, bu sayede ileriye yürümesini sağlayacağına inandığını belirten Bakan Arslan, şunları söyledi:

"Bu işin üç ayağı var; akademisyenler var, kamuda bürokrasi var ve sektörde de bu işi gerçekleştirenler var. Her biri birbirinin tamamlayıcısı. Hiçbirinin tek başına bir anlamı yok. Burada kamu ve özel sektör iş birliğini çok önemsiyoruz. Bunun bilincinde olarak son 14 yılda çok mesafe aldık. Bu mesafeyi alırken buna inanan ve ülkenin büyümesi, ilerlemesi ve gelişmesi için altyapı projelerinin olmazsa olmaz olduğunu gören ve destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve onların çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Meclisimize ne zaman bir konuyu götürsek değerli vekillerimiz her zaman verdikleri destekle yolumuzu açıyorlar."

"BAKANLIK DÜNYA GENELİNDE GURUR VERİCİ BAŞARILARA İMZA ATTI"

Türkiye'nin her yerine tüneller yapılıyor. Marmaray ve batırma tüp tüneller dünya çapında gururumuz olduğu gibi iki kıtayı denizin altından demir yoluyla bağlayan dünyanın ilklerinden biri oldu. 200 milyona yakın insanımız bunları kullanır hale geldi. Ondan sonra ise Avrasya tüneli var, denizin 106 metre altından giden ve dünyanın en derin çift katlı delme tünelidir. Bunlar tünelcilik anlamında gösterdiğimiz başarıdır.

'İZMİR KÖRFEZ GEÇİDİ' GELİYOR

Şimdi inşallah İzmir'de de 'İzmir Körfez Geçidi'ni yapacağız. Orada hem köprü yapacağız hem de batırma tüp yapacağız ve bunları birbiriyle birleştirerek İzmir'in trafiğini de ring haline getireceğiz. Sadece tünel değil köprüler de yapıyoruz, Osmangazi Köprüsü ayak açıklığı ile dünyanın 4'üncü en büyük köprüsü. Çanakkale'de de '1915 Çanakkale Köprüsü''nün yapımına başladık, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıldönümünde hizmet verecek, dünyanın en büyük ayak açıklığı olan köprüsünü de yapmış olacağız. Şu ana kadar yaptığımız köprü sayısı 2 bin 150 adet, onardığımız köprü sayısı ise 897 adet. Ulaştırma Bakanlığı olarak ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında 14 yılda yaptığımız yatırım 340 milyar TL'dir. Ülkenin ticareti ve ekonomisinin büyüyebilmesi için şehirleri birbirine bağlamanın önemini bilip her alanda yatırımlar yaptık ve bu yatırımlara devam edeceğiz" diye konuştu.

AYNI ZİHNİYET YİNE KARŞI ÇIKTI!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın İzmir Körfez Geçişi Projesi'nin yapımına olanak sağlayacak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporuna yönelik iki ayrı dava birden açıldı. Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Doğa Derneği ve 85 kişi birlikte, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ise ayrı bir davayla projenin fizıbıl olmadığı, imar planlarında yer almadığı, körfezi kirleteceği, sulak ve doğa alanlarına zarar vereceği gerekçeleriyle ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptalini istemişti.

"PRESTİJ PROJEMİZ"



Bu gelişmenin ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, canlı yayın konuğu olduğu ulusal bir televizyon kanalında kendisine yöneltilen soru üzerine, İzmir Körfez Geçişi'ne iki dava açılmasını şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu proje bizim gerçekten prestij projemiz. Batırma tüp, yatay ada ve köprüyle geçilecek. Hem batırma tüp hem köprü olacak.

Raylı proje olacak. İzmir körfezini düşündüğünüzde şehir, yarım ay trafiği yaşıyor. Ring sistemi olacak. Trafik rahtalayacak, konfor artacak. Zaman ve yakıttan tasarruf olacak. Bu büylüklüktü projeyi çalılışırken ÇED sürecinde bir şeyi atlamamız mümkün değil. Yapay ada dahil hepsi bütün unsurları dikkate alarak körfeze zarar vermeyecek şekilde çalışma yaptık. Taraflarla çalışma yürüttük. ÇED sürecinde tarafların düşüncelerini aldık. İhale süreci devam ediyor. İtirazlarına saygımız var. Tezlerini ortaya koyacaklar. Biz de cevabını vereceğiz. ÇED sürecinde bütün sorular soruldu ve cevabı verildi. Körfez temizliğinin yapılarak ekolojik dengenin bozulmayacağı bir proje orataya koyduk. Bütün bunlara rağmen, sordukları soruların cevabını almışken mahkemeye götürmelerini anlamlı bulmuyorum. Cevaplarını vermeyip arka planda gizli gizli bir şey yapılsaydı, bu soruların sorulması haklıydı. Hepsiyle ilgili gerekli tedbirler alındığı ortaya kondu. Bir aksilik olacağını beklemiyorum. Çalışmalarımızı yaptık. Sırf kamuoyu oluşturmak, 'hayır dedim' demek için bazılarırın 'hayır' demesini ben anlamıyorum."



İŞTE PROJENİN AYRINTILARI



-Karşıyaka'dan Sahilevleri'ne araçlar 6 dakikada geçecek.



-Kuzeyde Çevre Otoyolu ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nden, güneyde, İnciraltı mevkiine uzanarak, Çeşme Otoyolu'nu birbirine bağlayacak.



-Yaklaşık 12.6 kilometre uzunluğunda planlanan Körfez Geçişi'nin, 6.9 kilometresi deniz geçişi olacak.



-Deniz geçişinin 1.900 metrelik kesimi batırma tüp tünel, 4 bin 175 metrelik kesimi köprülü geçiş, 880 metrelik kesimi ise yapay adadan oluşacak.



-Karayolu ve raylı sistem olarak planlanan İzmir Körfez Geçişi, her iki yakada mevcut veya planlanan metro ve banliyö raylı sistemlerinin de aynı şekilde bağlantısını sağlayacak.



-Proje ile 31 kilometre uzunluğundaki sahil yolunda 19 kilometre, 55 kilometre uzunluğundaki çevre yolunda da 43 kilometre kısalma sağlanacak.