Miami’ye Türk akını

5 yılda 10 bin Türk'ün konut satın aldığı, Türkiye'de hedef büyüttü. Türk yatırımcıya Miami'de konut alım, satım, kira getirileri gibi süreçleri kolaylaştırmak için kurulankurucusu, Miami'de bir konutun Türkiye'deki eş değerine oranla yatırımcısınasağladığını aktardı., "Türkiye'de 350 bin dolarlık bir ev ortalamakira getirirken Miami'de yatırımcının alacığı kira geliri" dedi. Miami'de yatırım sürelerinin geri dönüşünün de Türkiye'nin yarı zamanı olduğunu aktaran Akçelik, "Miami'de bir ev aldığınızda yatırımınızın kira geri dönüşünü 12-13 yılda, değer artışını da 6-7 yılda sağlayabiliyorsunuz" diye konuştu. Miami'de arztalep dengesinin korunabilmesi için yeni inşaat izinlerinin verilmediğini anlatan Akçelik, mevcut stokların da 1.5 yıl içinde tükeneceğini kaydetti. Miami'de en çok konut alan yabancı yatırımcılar arasında Türkler beşinci sırada yer alırken, lüks konutta ilk üçte bulunuyor. Türkler, 2 milyon dolar ve üzeri konutları tercih ediyor.