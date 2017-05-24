TİM Başkanı Büyükekşi: İlk 4 ayda Rusya'ya ihracat yüzde 30 arttı

Büyükekşi, TİM tarafından düzenlenen "Türkiye-Rusya Federasyonu ve Tataristan Cumhuriyeti Alabuga Özel Serbest Bölgesi İş Forumu"nda yaptığı konuşmada, son dönemde ülkeler arasındaki ilişkilerin tekrar rayına girmesinin, petrol fiyatlarındaki toparlanma ve Rus ekonomisinin yeniden büyümesi ile birlikte ticari ilişkilerimizdeki olumsuz trendin tersine dönmeye başladığını bildirdi.

Rusya ile ikili ticarette geçen yıllarda yaşadıkları kaybın telafi edilmeye başlandığını kaydeden Büyükeşi, ilk 4 ayda, Rusya'ya ihracatın yüzde 30, Rusya'dan ithalatın yüzde 15 arttığını, mayıs ayında çok daha yüksek ihracat artışı beklediklerini vurguladı.

Büyükekşi, Rusya ile ticari ilişkilerin eski seviyesine dönmesi için çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun için Rusya'ya ihracatta yaşadığımız sorunların çözülmesi büyük önem arz ediyor. Vize konusunda yaşanan sorunlar ve gümrüklerde uzun bekletme ile yüksek oranda sigorta ile depozito bedelleri tahsil edildiği şikayetleri alıyoruz. Bu engellerin kaldırılması karşılıklı ticaretimiz açısından çok önemli."

"SIRA İŞ ADAMLARINDA"

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev ise devlet başkanlarının son dönemde beş kez bir araya geldiğini anımsatarak, bu sıklıkla başka hiçbir liderle görüşme gerçekleştirmediklerini vurguladı.

Podelyshev, "Şimdi sıra siz iş adamlarında. İki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı çok önemli." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Podelyshev, konuşmasında Tataristan'ın sunduğu yatırım fırsatlarına da dikkati çekti.