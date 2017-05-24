'den 50 milyon dolarlık hata

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 24.5.2017 05:52 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 06:04
Uber'den 50 milyon dolarlık hata

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla cilik yapmasına imkan sağlayan , 'taki sürücülerinden aldığı fazla komisyonları iade edeceğini duyurdu.

Firmanın açıklamasında, şirketin muhasebe sisteminden kaynaklanan bir hatadan dolayı 2,5 yıldır 'ta sisteme dahil sürücülerden fazla kesinti yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, hatanın fark edilmesinin ardından şirketin kentteki 50 binden fazla sürücüsünün her birine ortalama 900 ABD doları ödeme yapılacağı belirtildi.

için sürücülük yapan vatandaşlardan alınan şirket komisyonunun net ücret yerine brüt miktar üzerinden hesaplandığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu nedenle firmanın sürücülerinden fazla komisyon aldığı ifade edildi.

Firma, söz konusu miktarları faiziyle sürücülere en kısa zamanda iade etmeye başlayacağını açıkladı.

Uzmanlar, Kasım 2014'e uzanan muhasebe hatasının Uber'e yaklaşık 50 milyon dolara mal olacağını tahmin ediyor.

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Uber'den 50 milyon dolarlık hata
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