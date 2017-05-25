146 bin 530 eleman aranıyor

İŞ
arayanlarla işverenleri buluşturan Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR
), 146 bin 530
eleman arıyor. Türkiye genelinde bilgisayar teknikerinden bahçıvana, kuaförden bekçiye, avukattan aşçıya 146 bini aşkın açık iş bulunuyor. İş arayanlar
, ister İŞKUR
'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü
aracılığıyla sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İşsizler, İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerin kayıt ettikten sonra;
-Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilir,
-Yurt içi, yurt dışı iş ilanlarını arayabilir,
-İşverenlerle doğrudan temasa geçebilir.
10 GÜNDE 34 BİN İSTİHDAM
Öte yandan İŞKUR, 14 Mayıs- 24 Mayıs
arasındaki istihdamına
aracılık ettiği kişi sayısı ile de
rekor kırdı. 1 Ocak-14 Mayıs
arasında 370 bin 536 kişiyi
işe yerleştiren İŞKUR'un
dün itibarıyla bu yıl iş
sahibi yaptığı kişi sayısı 404 bin 300 kişiye
ulaştı. Böylece 10 günde İŞKUR, 33 bin 764 kişiyi
işe yerleştirdi.
2017 yılı için 2 milyon kişiye istihdam
hedefinde kilit rol
oynayan İŞKUR,
açık iş ilanlarının yanı
sıra verdiği eğitimlerle kalifiye eleman yetiştirip,
meslek sahibi
yapıyor. İŞKUR,
hibe
destekler ile kendi işinin
patronu olmak isteyenlere de
destek oluyor.
Çekilişle bin 500 kişiye iş
Çaykur
'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki yaş çay fabrikalarına bin 500
mevsimlik işçi alımı için 28 bin 452
başvuru yapıldı. Bin 70 kişinin işe alınacağı Rize'de başvuru sayısı 19 bin 703,
240 kişinin işe alınacağı Trabzon'da ise 4 bin 271
oldu. 170 kişinin işe alınacağı Artvin'de 3 bin 288,
20 kişinin işe alınacağı Giresun'da ise bin 190
kişi başvuru yaptı. Kura çekilişleri Rize'de 30 Mayıs,
Artvin'de 31 Mayıs,
Trabzon'da 1 Haziran,
Giresun'da ise 2 Haziran
tarihinde noter huzurunda ve canlı yayınla yapılacak. Alınacak bin 500 mevsimlik işçi, çay imalatında yılda 4 ay süreyle çalışacak.
Gıda Bakanlığı 2 bin 700 kişi alacak
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı;
bakanlık bünyesine 2 bin,
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği'ne (Tarım Kredi) 500, Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na
(TKDK) 200 olmak üzere toplam 2 bin 700 kişiyi
istihdam edecek. Bakanlık çatısı
altında istihdam edilecek 2 bin kişinin Devlet
Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre
sözleşmeli pozisyonda görev yapacağı bildirildi.
Ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi,
veteriner hekim gibi alanlardan istihdam
edilecek 2 bin kişinin ve TKDK'nın işe alımına
ilişkin takvimin en kısa sürede açıklanacağı,
Tarım Kredi bünyesine alınacak 500 kişiye
ilişkin olarak ise başvuru sürecinin devam ettiği
belirtildi. Tarım Kredi'nin 17 bölge birliğine bağlı
kooperatiflere 286 kooperatif görevlisi, 204
ziraat mühendisi, merkez birliği bünyesine ise 10
müfettiş yardımcısı alınacak. TKDK'ya alınacak
200 kişi ise denetim, hukuk, yerinde kontrol,
proje uzmanı ve idari konularda görev yapacak.
Otobüs istihdam seferinde
Çalışma Bakanlığı İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan 'İŞKUR Kampanya Otobüsü', Beyşehir'de stant açtı. Vatandaşlarla buluşan otobüste görevli iş ve meslek danışmanları, standı ziyaret edenlerle yüz yüze görüşerek İŞKUR'un hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi. Görevliler tarafından iş arayanlar ve işverenlere sunulan hizmetlerle birlikte, yetiştirme kursları, girişimcilik programları, işbaşı eğitim programları gibi çeşitli hizmetler anlatıldı.
İstihdam Takvimi
Mersin Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 4 koro sanatçısı alacak. Son başvuru 26 Mayıs. Samsun Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 4 koro sanatçısı alacak. Son başvuru 26 Mayıs. Galatasaray Üniversitesi: 15 akademik personel alacak. Son başvuru 29 Mayıs. Bayburt Üniversitesi: 6 öğretim üyesi alacak. Son başvuru 29 Mayıs. Hacettepe Üniversitesi: 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 Mayıs. Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 29 Mayıs. Gaziantep Üniversitesi: 7 akademik personel alımı yapacak. Son başvuru tarihi 30 Mayıs. Kafkas Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 30 Mayıs. Osmaniye Ko rkut Ata Üniversitesi: 3 akademik personel alacak. Son başvuru 30 Mayıs. Selçuk Üniversitesi: 13 öğretim üyesi alacak. Son başvuru 31 Mayıs. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 31 Mayıs. Hacettepe Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvurusu tarihi 31 Mayıs. Türkiye Lo komo tif ve Motor Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü: 40 daimi işçi alacak. Son başvuru tarihi 31 Mayıs.