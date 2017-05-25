146 bin 530 eleman aranıyor

Giriş Tarihi: 25.5.2017
146 bin 530 eleman aranıyor

Bu yıl 404 bini aşkın kişiyi iş sahibi yapan , 146 bin 530 eleman daha arıyor. İş arayanlar; ülke genelindeki açık işlere, İŞKUR’un sitesinden ya da il müdürlüğü aracılığıyla başvuru yapabiliyor...

İŞ arayanlarla işverenleri buluşturan Türkiye İş Kurumu (), 146 bin 530 eleman arıyor. Türkiye genelinde bilgisayar teknikerinden bahçıvana, kuaförden bekçiye, avukattan aşçıya 146 bini aşkın açık iş bulunuyor. İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İşsizler, İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerin kayıt ettikten sonra;
-Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilir,
-Yurt içi, yurt dışı iş ilanlarını arayabilir,
-İşverenlerle doğrudan temasa geçebilir.

10 GÜNDE 34 BİN İSTİHDAM
Öte yandan İŞKUR, 14 Mayıs- 24 Mayıs arasındaki istihdamına aracılık ettiği kişi sayısı ile de rekor kırdı. 1 Ocak-14 Mayıs arasında 370 bin 536 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'un dün itibarıyla bu yıl iş sahibi yaptığı kişi sayısı 404 bin 300 kişiye ulaştı. Böylece 10 günde İŞKUR, 33 bin 764 kişiyi işe yerleştirdi. 2017 yılı için 2 milyon kişiye istihdam hedefinde kilit rol oynayan İŞKUR, açık iş ilanlarının yanı sıra verdiği eğitimlerle kalifiye eleman yetiştirip, meslek sahibi yapıyor. İŞKUR, hibe destekler ile kendi işinin patronu olmak isteyenlere de destek oluyor.

Çekilişle bin 500 kişiye iş
Çaykur'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki yaş çay fabrikalarına bin 500 mevsimlik işçi alımı için 28 bin 452 başvuru yapıldı. Bin 70 kişinin işe alınacağı Rize'de başvuru sayısı 19 bin 703, 240 kişinin işe alınacağı Trabzon'da ise 4 bin 271 oldu. 170 kişinin işe alınacağı Artvin'de 3 bin 288, 20 kişinin işe alınacağı Giresun'da ise bin 190 kişi başvuru yaptı. Kura çekilişleri Rize'de 30 Mayıs, Artvin'de 31 Mayıs, Trabzon'da 1 Haziran, Giresun'da ise 2 Haziran tarihinde noter huzurunda ve canlı yayınla yapılacak. Alınacak bin 500 mevsimlik işçi, çay imalatında yılda 4 ay süreyle çalışacak.

Gıda Bakanlığı 2 bin 700 kişi alacak
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; bakanlık bünyesine 2 bin, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne (Tarım Kredi) 500, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) 200 olmak üzere toplam 2 bin 700 kişiyi istihdam edecek. Bakanlık çatısı altında istihdam edilecek 2 bin kişinin Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli pozisyonda görev yapacağı bildirildi. Ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, veteriner hekim gibi alanlardan istihdam edilecek 2 bin kişinin ve TKDK'nın işe alımına ilişkin takvimin en kısa sürede açıklanacağı, Tarım Kredi bünyesine alınacak 500 kişiye ilişkin olarak ise başvuru sürecinin devam ettiği belirtildi. Tarım Kredi'nin 17 bölge birliğine bağlı kooperatiflere 286 kooperatif görevlisi, 204 ziraat mühendisi, merkez birliği bünyesine ise 10 müfettiş yardımcısı alınacak. TKDK'ya alınacak 200 kişi ise denetim, hukuk, yerinde kontrol, proje uzmanı ve idari konularda görev yapacak.

Otobüs istihdam seferinde
Çalışma Bakanlığı İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan 'İŞKUR Kampanya Otobüsü', Beyşehir'de stant açtı. Vatandaşlarla buluşan otobüste görevli iş ve meslek danışmanları, standı ziyaret edenlerle yüz yüze görüşerek İŞKUR'un hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi. Görevliler tarafından iş arayanlar ve işverenlere sunulan hizmetlerle birlikte, yetiştirme kursları, girişimcilik programları, işbaşı eğitim programları gibi çeşitli hizmetler anlatıldı.

İstihdam Takvimi
Mersin Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 4 koro sanatçısı alacak. Son başvuru 26 Mayıs. Samsun Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 4 koro sanatçısı alacak. Son başvuru 26 Mayıs. Galatasaray Üniversitesi: 15 akademik personel alacak. Son başvuru 29 Mayıs. Bayburt Üniversitesi: 6 öğretim üyesi alacak. Son başvuru 29 Mayıs. Hacettepe Üniversitesi: 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 Mayıs. Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 29 Mayıs. Gaziantep Üniversitesi: 7 akademik personel alımı yapacak. Son başvuru tarihi 30 Mayıs. Kafkas Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 30 Mayıs. Osmaniye Ko rkut Ata Üniversitesi: 3 akademik personel alacak. Son başvuru 30 Mayıs. Selçuk Üniversitesi: 13 öğretim üyesi alacak. Son başvuru 31 Mayıs. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 31 Mayıs. Hacettepe Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvurusu tarihi 31 Mayıs. Türkiye Lo komo tif ve Motor Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü: 40 daimi işçi alacak. Son başvuru tarihi 31 Mayıs.
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146 bin 530 eleman aranıyor
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