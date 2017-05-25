Bakan Özlü yerli otomobil için tarihi açıkladı

Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB'un 73. Olağan Genel Kurulu'nda gündeme getirdiği "yerli otomobil" ile ilgili, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan birkaç yıl önce, "Türkiye'de yerli marka otomobil yapmak için bir babayiğit arıyorum" şeklinde çağrısı olduğunu anımsatan Özlü, bunun üzerine bakanlık bünyesinde TÜBİTAK tarafından yerli marka ile ilgili çalışma başlatıldığını bildirdi.

Faruk Özlü, bakanlık görevine geldikten sonra konuyu tekrar incelediklerine işaret ederek, "Yeni bir iş modeli ortaya koyduk. Bu yeni iş modeli, özel sektörün önde olacağı, devletin de destekleyeceği bir model, yani özel sektör öncülüğünde bu çalışmanın yapılmasıdır." diye konuştu.

Erdoğan'ın çağrısı üzerine, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun "Evet biz varız, bu işi yaparız" demesini son derece olumlu bulduklarını vurgulayan Özlü, "Zaten Sayın Başkan, bizim ortaya koyduğumuz iş modelinde aradığımız ana yükleyiciyi ifade ediyor. Bu akşam TOBB Başkanı ile bir toplantımız var, bu toplantıda yeni modelin esaslarını görüşeceğiz, konuşacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Özlü, "Yerli otomobil konusunda bir tarih verilebilir mi?" sorusuna, "Özel sektör öncü ve yüklenici olacak. Onlarla anlaşmaya vardıktan sonra tarih konusunda kesin konuşmak daha doğru olur. Ancak bizim hedefimiz 2019'da ilk modelin ortaya çıkmasıdır." yanıtını verdi.

Faruk Özlü, Türkiye'nin otomotiv sektöründe, sanayisinde son derece iyi ülkelerden birisi olduğuna dikkati çekti.

"ÜRETİLEN 1,5 MİLYON ARACIN YÜZDE 76'SI İHRAÇ EDİLDİ"

Ülkede geçen yıl 1,5 milyondan fazla otomobil üretildiğini ve bunun yüzde 76'sının da ihraç edildiğini vurgulayan Özlü, şöyle devam etti:

"Türkiye otomotiv sektöründe ihracat yapan bir ülke. Dünyanın en prestijli otomobil firmalarına parça üreten yan sanayimiz var. Türkiye otomotiv sanayi konusunda tasarımıyla, üretimiyle, ihracatıyla son derece gelişmiş bir ülke. Bizim sadece kendi markamız yok. Türkiye'nin kendi tasarladığı, test ettiği, onayladığı ve piyasaya sürdüğü bir markası yok. Zaten projenin de adını, 'yerli marka otomobil' diye ifade ediyoruz. Çünkü, şu anda Türkiye'de üretim yapan şirketler de yerli. O şirketlerde Türk işçiler çalışıyor, ihracat yapıyorlar, ekonomiye katkı sağlıyorlar. Onları da biz yerli kabul ediyoruz. Burada olmayan tek şey yerli markadır. İnşallah bu çalışma yerli bir markanın oluşması için gerekli bir çalışma olacaktır."

Faruk Özlü, yerli marka otomobilin istihdama da çok büyük katkısının olacağını bildirdi.

Bu çalışmayla tasarım ve üretim mühendislerinin yeteneklerini geliştireceklerini, işçilere yeni istihdamlar sağlanacağını ve iş imkanları oluşturulacağını belirten Özlü, "Bu çalışma, otomotiv sanayimizin kendi markasıyla dünya pazarlarında yer bulmasına vesile olacak." ifadesini kullandı.