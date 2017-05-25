Bosch, 2016 yılında Türkiye’ye 750 milyon TL yatırım yaptı

Bosch Türkiye, 2016 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 14 büyürken, cirosu 12 milyar Türk Lirası'na ulaştı. Bosch, Türkiye'de 2016 yılında 750 milyon TL tutarında yatırım yaptı. Geçen yıl 7 milyar TL hacimle 40'a yakın ülkeye ihracat yapan şirket, Türkiye'nin genel ihracatına yüzde 1,5 oranında katkı sağlıyor. Bosch Türkiye, 17.000 çalışanla dünyada Almanya, Çin, Hindistan ve Amerika'dan sonra beşinci büyük ülke konumunda bulunuyor.

BOSCH TÜRKİYE, DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN BİR PARÇASI…

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, dünyada hızlı bir dijital dönüşüm süreci yaşandığını, buna bağlı olarak Bosch'un da iş modellerinin, ürünlerinin ve iş dünyasının değiştiğini vurguladı. Young, "Bu dönüşümün hızı ve derinliğini, başta mobilite olmak üzere tüm teknolojik gelişmelerde görebiliyoruz. Pazarlarımızda lider oyunculardan olmak ve bunu korumak, artık bize yetmiyor. Bosch olarak bu sürecin destekçisi olmaya kendimizi adadık. Bosch Türkiye olarak, biz de 17.000 bin çalışanımızla bu dönüşümün önemli bir parçasıyız" dedi.

"TÜRKİYE AKILLI YATIRIMI TEŞVİK ETMELİ"

Dünya genelinde Nesnelerin İnternetine yönelik pazarın 2020'ye kadar her yıl yüzde 35 büyüyerek 250 milyar dolarlık bir değere ulaşacağının tahmin edildiğini dile getiren Young, "Nesnelerin İnterneti, artık sanayideki üretim sürecinde tüm parçaları, makineleri, ürünleri, sistemleri ve insanları da birbirine bağlıyor. Biz, bu gidişatı erken gördük ve daha şimdiden, ağa bağlı endüstri teknolojilerinin başta gelen kullanıcısı ve sağlayıcısı olduk. Sanayici giderek maliyet avantajını kaybediyor. Eğer Sanayi 4.0 dönüşümünü gerçekleştiremezsek oyunun dışında kalırız. Bu, şirketler için geçerli olduğu kadar Türkiye için de geçerli…" diye konuştu.

Türkiye'nin Sanayi 4.0 için yol haritası hazırlaması gerektiğini kaydeden Steven Young, "Türkiye'nin yol haritası herkes için yol gösterici bir kılavuz olmalı ve akıllı yatırımı teşvik etmeli. Yol haritası hazırlandıktan sonra devlet tarafından sağlanacak teşviklerle akıllı yatırım yapmaya hevesli firmalar desteklenmeli" dedi.

Türkiye'de Bosch fabrikalarında Sanayi 4.0 ile ilgili organizasyon çalışmalarını 2014 yılında başlattıklarını belirten Steven Young, bu alanda kazandıkları tecrübe ve bilgi birikimini Türk sanayicileriyle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Young, "Sanayi 4.0 Ekibimiz, bu dönüşümün bir parçası olmak isteyen sanayicilerle görüşmeye ve saha analizleri yapmaya başladı" dedi.

BOSCH, ÖĞRENCİLERİ GELECEĞE HAZIRLIYOR

Öğrencileri dijital dönüşüm hakkında bilgilendirerek geleceğe hazırlamak için lise ve üniversite düzeyinde de çalışmalar yürüttüklerini belirten Steven Young, uluslararası bir robotik yarışması olan FIRST Robotics Competition'a katılan 3 liseye maddi ve manevi destek verdiklerini, 2018 yılında bu alanda iş birliği yapılan lise sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Young ayrıca, Sanayi 4.0 alanında üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneği olarak, Boğaziçi Üniversitesi ile 'Değişimi Şekillendirin-Dijital Üretim ve Sanayi 4.0 Programı'nı geliştirdiklerini açıkladı. Proje kapsamında 40 üniversite öğrencisi, Bosch Manisa Termoteknik fabrikasının desteğiyle hazırlayacakları projelerini Eylül ayında sonlandıracaklar. Projenin diğer Bosch fabrikalarında da devam etmesi planlanıyor.

İŞ KOLLARINDA 2016'DA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, yıllık basın toplantısında iş kollarında 2016 yılındaki gelişmeler hakkında da bilgi verdi. Buna göre; Bosch'un dünyada en çok sayıda kombi ürettiği Bosch Termoteknik Manisa Fabrikasında 2016 yılında 700 bin adet kombi üretilerek, önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı. Bosch Rexroth Bursa Fabrikasında A6 yeni nesil motor ile A4 yeni nesil BR40 pompanın üretimine başlandı. Kapasitesi artırılan ve üretim hattı yenilenen Bosch Fren Sistemleri Fabrikası, geçen yılki üretimiyle iç pazarda ticari araç dahil ekipman ihtiyacının yarısından fazlasını karşıladı. Elektrikli El Aletleri bir yılda 100'den fazla ürün pazara sürerken, Avrasya Tüneli'nde Bosch Güvenlik Sistemleri'nin teknolojisi kullanıldı.

BOSCH'TAN TÜRKİYE'DE BİR İLK DAHA: MOTOSİKLET BAKIM ONARIM SERVİSİ AÇILDI

Bosch Otomotiv Yedek Parça iş birimi hem müşteriler hem de ticari araçlar için çözümler sağlarken, şirket şimdi de iki ve üç tekerlekli motorlu taşıtlar pazarına da giriş yaptı. Bosch'un Türkiye'de bir ilk olan motosiklet bakım onarım servisi 'Express Bike Service' adıyla hizmet vermeye başladı. Dünya çapında 500'den fazla servis noktasında hizmet veren Bosch, Türkiye'de 'Express Bike Service' sayısını üç yılda 30'a çıkarmayı hedefliyor

BOSCH TEKNOLOJİSİ ŞİMDİ DE ÇİLEK ÜRETİCİSİNİN HİZMETİNDE!

Her geçen gün şehirleşme artıyor, tarım alanları azalıyor. Bu da tarım alanlarını ve suyu daha verimli kullanmanın şart olduğunu gösteriyor. Bosch, üreticilerin ağ bağlantılı teknolojilerden yararlanması için geliştirdiği sensörlerle çilek üreticilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Bu sensörler sayesinde çiftçiler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar don, aşırı sıcaklık, sulama ve hastalıklara karşı önlem almaları için gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyorlar.

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young basın toplantısında cep telefonundan 'deepfield' uygulamasına bağlanarak Almanya'da çilekleri kontrol etti, Bosch benzer bir teknolojiyi arı kovanlarında kullanmak üzere çalışıyor.