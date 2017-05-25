İhtiyacı olan kıdemini erken alacak

Çalışma Bakanlığı'nca teknik çalışmaları tamamlanan Kıdem Tazminatı Fonu çalışması Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sunuldu. Kıdem tazminatının ana hatları Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılacak toplantıda netleştirilecek. Ardından da işçi-işveren sendikalarının da yer aldığı Üçlü Danışma Kurulu ile paylaşılacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren çalışmada önemli detaylar yer aldı. Çalışanlar kurulacak fondan birikimlerinin ister tamamını isterse ihtiyacına göre parça parça çekebilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Çalışanların isterse 'kullanırım' diyeceği ama 5 yıl beklediğinde de şu kadar olacağını bileceği bir hesap olacak. Erken çekim ihtiyacı varsa çekecek. Yeni sistemde ikili güvence olacak" diye konuştu. Müezzinoğlu, "EKK bir ilave çalışma yapılmasını isterse yeniden yapılabilir" dedi. Birey hesabına dayalı sistemde ortak görüş oluşurken, sistem Bireysel Emeklilik Sistemi şeklinde işletilecek. Bu hesaba devlet de katkı sunacak.Yeni sistemle biriken kıdem tazminatı devlete devredilecek. Çalışanların düşük kıdemle işten çıkarılması önlenecek. Çalışanın kıdemini kaybetme korkusu da ortadan kalkmış olacak. Sözleşmesi sona erdiğinde kıdem kazanmayanların da paraları birikmiş sayılacak.