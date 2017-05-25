Koç ve Sabancı ailelerinden dev hisse satışı

Dün akşam satışla ilgili ilk haber Koç Ailesi'nden geldi. Bloomberg'in haberine göre, Koç Ailesi, Koç Holding'te hızlandırılmış ön talep yoluyla 107 milyon adet hisse satışı için işlem başlattı.

Satış işleminin 15,87 TL-16,38 TL aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Satış için yalnızca Citi yetkilendirilirken rakam yaklaşık 1,75 milyar TL olarak hesaplanıyor.

HEDEF ARALIK PİYASA FİYATINA YAKIN

Koç Holding'in 17,18 TL'yi test ederek tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı 24 Mayıs Çarşamba seansının kapanış fiyatı ise 17,02 TL'ydi. Bu kapanış fiyatına göre öngörülen aralık alt bantta yüzde 6,76 üst bantta yüzde 3,77 iskonto taşıyor.

Koç Holding'in tamamının yüzde 68,51'ine sahip olan Aile'nin bu satışını gerçekleştirecek olan üyeleri arasında Mustafa Koç, Suna Kıraç, Ömer Koç, Ali Koç ve Caroline Koç bulunuyor.

Satıştaki hisseler, Aile'nin toplam hisselerinin yüzde 6,16'sına denk geliyor. Koç Holding'in ise yüzde 4,22'si.

SABANCI AİLESİ 100 MİLYON DOLARLIK HİSSE SATTI



Sabancı ailesi, yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Sabancı Holding hisse satışında bulundu. Ünlü&Co.'nun açıklamasına göre, Sabancı ailesinin bazı üyeleri, hisseleri Çarşamba günkü kapanış fiyatı olan 11.1 TL'ye yaklaşık yüzde 4 indirim uygulayarak sattı. Açıklamaya göre, Sabancı hisseleri, 21 uluslararası kurumsal yatırımcıya satıldı.

KOÇ HOLDİNG'DEN KAP'A AÇIKLAMA

Koç ailesi üyeleri, Koç Holding sermayesinin yüzde 4.22'sine karşılık gelen 107 milyon lira nominal değerli hissenin yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için Citigroup'a yetki verdi.

KAP'a gönderilen Rahmi Koç imzalı açıklamada satışla ilgili şu detaylar verildi:

"Satış fiyatı, hızlandırılmış talep toplama sürecinden sonra kamuya duyurulacak olup, satış işlemi borsa dışında gerçekleştirilecektir.

Paylarını satışa sunan ortaklar olarak, belli istisnalar hariç, sözleşme tarihinden itibaren kapanışı takip eden 180 gün süre ile başka Koç Holding A.S. payı satmama taahhüdü verilmiştir.

Sözleşme kapsamında şahsımın 35.500.000- TL nominal değerli (%1,40), Suna Kıraç'ın 35.500.000-TL (%1,40), M.Ömer Koç'un 12.000.000- TL (%0,47), Y. Ali Koç'un 12.000.000- TL (%0,47) ve Mustafa V. Koç varislerinin (Caroline N. Koç) 12.000.000-TL (%0,47) nominal değerli paylarının satığı için yetkilendirme yapılmış olup, satıs gerçeklesirse şahsıma ait payların 76.785.000- TL (%3,03); Suna Kıraç'a ait payların 91.790.523- TL (%3,62), M.Ömer Koç'a ait payların 18.647.977- TL (%0,74), Y. Ali Koç'a ait payların 35.274.112 TL (%1,39) ve Mustafa V. Koç varislerine ait payların 73.521.417-TL nominal degerli (%2,90)

olması beklenmektedir."

BUGÜN İKİSİ DE DÜŞÜŞLE AÇILDI

Koç Holding hisseleri güne yüzde 4,23 düşüşle 16,30 liradan başladı.

Sabancı Holding ise dün 11,10 TL'den kapanmıştı. Sabancı Holding bu sabah açılışta 10,85 TL ile yüzde 2,25 değer kaybetti.