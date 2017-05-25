Pidede fiyat kaosu

Ramazanla birlikte fırın raflarına çıkan, vatandaşın almak için kuyruğa girdiği pidede fiyatlar açıklandı. Ancak pazarda fiyatlar konusunda bir kaos yaşanıyor. Fırıncılar "Maliyete göre fiyat belirleriz" derken dernek ve odalar tek fiyatta birleşiyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ramazanda pide fiyatı 6 lira 60 kuruşun üzerinde olmayacak. 2015 ve 2016'da pidenin kilo fiyatı 6 lira olarak uygulanmıştı" dedi. Balcı'nın verdiği bilgiye göre 1 kilo pideye geçen yıla göre sadece 60 kuruş zam geldi ancak fırıncılar aynı görüşte değil. İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Üyesi Ahmet Zeki Sarıhan, pidede fiyat belirlenmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Sarıhan'a göre pide fiyatlarını fırının kirası, eleman maaşı artan hammadde gibi pek çok maliyet belirliyor. "Pidede tek fiyat belirlenmesi gibi mantıksız bir şey olamaz. Fırının biri Ortaköy'de 25 bin lira kira öderken Sancaktepe'de bir fırın 700 lira kira ödüyorsa bu ikisinin aynı fiyata pide satması mümkün mü? Pide ustalarının da ramazanda işçilik fiyatları artıyor. Fırıncıların yüzde 20'sini temsil eden derneklerin çıkıp fiyat belirlemesi kabul edilemez. Odalara üye fırıncılar fiyatı kendileri belirliyor" diye tepki gösterdi. Sarıhan, hammadde fiyatlarının da arttığını geçen yıl 80 lira olan unun bu yıl 90 liraya çıktığını kaydetti.
MALİYET ARTTI FİYAT DA ARTACAK
Çengelköy'de fırıncılık yapan Hamit Resul Akçay ise, her yıl bir fiyat açıklandığını ancak artan maliyetleri mecburen fiyatlara yansıtmak durumunda olduklarını söyledi. Geçen yıl 3 liraya sattıkları pideyi bu yıl 3.5 liraya satacaklarını belirten Akçay, "Maliyet artınca pide fiyatı da artıyor" dedi.
İL İL AÇIKLANAN PİDE FİYATLARI
Trabzon :
Geçen yıl 3 lira olan 500 gram susamlı pidenin fiyatı bu yıl 3.25, 540 gram olan susamsız pidenin fiyatı ise 2.75'ten 3 liraya yükseltildi.
Karabük:
350 gramlık susamlı pide 2.25 TL'den satılacak.
Deniz li:
300 gram pide 1.5 lira olacak.
Mani sa:
Geçen yıl ramazan ayında 250 gramı 1.50 liradan satılan pide, bu yıl da aynı fiyattan satılacak.
Edirne :
50 kuruşluk zamla birlikte 300 gram ramazan pidesi
2 liraya yükseldi.
kastamonu :
Geçen yıl olduğu gibi bu yılda 300 gram pide 2 liradan satışa sunulacak.
İSTANBUL
Ankara 70 kuruşa pide Gramajı düşen pidede fiyat arttı.
2 lira
İstanbul'da geçen yıl 350 gram pide 1.80 kuruşken bu yıl 300 gram pide ortalama 2 liraya satılacak.
Ankara
Ankara'da geçen yıl 250 gram pide 1.5 lirayken bu yıl 300 gram pide fiyatı 2 lira.
70 kuruşa pide
İstanbul Halk Ekmek'te 350 gram pide 85, Ankara Halk Ekmek'te ise 250 gram pide 70 kuruşa satılacak.