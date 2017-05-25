'dan Türkiye ile ilgili flaş açıklama

Giriş Tarihi: 25.5.2017 18:48 Güncelleme Tarihi: 25.5.2017 18:55
Rusya'dan Türkiye ile ilgili flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'ye yönelik kısıtlamalarla ilgili kararnamenin bir hafta içinde hazırlanacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, hükümetin Türkiye'ye yönelik ticari kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin kararnameyi bir hafta içinde hazırlayacağını söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dvorkoviç, "Rus hükümetinin Türkiye'ye uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını öngören kararnamesi, bir hafta içinde hazır olacak" dedi.

'DOMATES SEVKİYATI KONUSUNDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

Dvorkoviç, Türkiye'den Rusya'ya domates sevkiyatı konusunda ise Türk ve Rus yetkililer arasında görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

'TÜRKİYE, RUS BUĞDAYINA YENİ KISITLAMA GETİRİLDİĞİNİ YALANLADI'

Öte yandan Türkiye'nin Rus buğdayına yeni kısıtlama getirildiğini yalanladığını ifade eden Dvorkoviç, doğal olarak hükümetin Türkiye'nin yeni kısıtlamalar getirip getirmediğini kontrol edeceğinin de altını çizdi.

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Rusya'dan Türkiye ile ilgili flaş açıklama
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