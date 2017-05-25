SGK’dan 'son tarih 31 Mayıs' uyarısı

Haziran 2016 ve önceki dönemlere ilişkin işveren ve sigortalıların prim borçlarını 6736 sayılı Kanun'la yapılandırdıklarını ve bu yapılandırmayla birlikte gecikme cezaları ve gecikme zamlarının silindiğini hatırlatan SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, yaptığı açıklamada,

"Son ödeme vadeleri 9 Ocak'tı ancak bu süreye kadar ödeme yapamayanların ilk taksit ödeme süreleri Mayıs ayının sonuna kadar uzatıldı. Bu yapılandırmaya ilişkin borcunu peşin ödeyecek olanlar ile ilk taksitini ödeyecek olanların son ödeme süreleri 31 Mayıs 2017. Bu süreye kadar ödeme yapmazlarsa yapılandırma başvuruları bozuluyor" dedi.

31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeme yapmayan vatandaşların yapılandırmadan doğan avantajları kaybedeceklerini dile getiren Gülcemal, "Yapılandırma kanunu ile birlikte gecikme cezaları ve gecikme zamları silinip yerine cüzi miktarda enflasyon farkı hesaplanmıştı. Yapılandırma bozulursa bu zamlar yeniden hesaplanıp borçlara eklenecek" diyerek vatandaşların iş günlerinde bankalardan ödeme yapabileceğini söyledi.

"YENİ YAPILANDIRMA İÇİN BEKLENTİYE GİRMESİNLER"

Vatandaşları ödemelerini son güne bırakmamaları konusunda uyaran SGK İl Müdürü Gülcemal, ödeme yapmayanların yeni bir yapılandırma için beklenti içine girmemeleri gerektiğini de belirterek, "Yapılandırmasını bozan mükellefler, Meclis Genel Kurulunda onaylanmış olan yeni yapılandırma kanunundan faydalanamayacak. Yapılandırmalarını bozanlar için icra takibine başlanacak. Yeni çıkacak olan kanunda bir daha yapılandırırız gibi bir beklenti içine girmesinler. Mutlaka 31 Mayıs'a kadar ödeme yapmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yeni çıkacak olan yapılandırma kanununun 2017 Mart ayı ve önceki dönemler için prim borcu olanları kapsayacağını açıklayan Gülcemal, bu kanunla ilgili son başvuru tarihinin de 30 Haziran 2017 olacağını dile getirdi.