Türkiye’den buğday ve ayçiçeği hamlesi

Domateste Türkiye'den ithalat yasağını kaldırmayan Rusya'ya karşı Türkiye de bir hamle yaptı. Rusya'nın Vedomosti gazetesi, Türkiye'nin Rusya'dan buğday alımına yönelik yeni kısıtlamalar getirdiğini belirtti. Habere göre, yeni kısıtlamalar kapsamında Türkiye'nin Rusya'dan aldığı buğdayın pazardaki payı, yeni sezonda ithal edilen toplam buğday miktarının yüzde 25'ini geçmemesi gerekiyor. Fakat Rusya Tarım Bakanlığı yetkilileri söz konusu kısıtlamayla ilgili ellerine resmi bir bilgi geçmediğini söylüyor. Rusya Yağ Üreticileri Birliği de, Türkiye'nin Rusya'dan ayçiçeği yağı ithalatına yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu. Sputnik'e konuşan Rusya Yağ Üreticileri Birliği Başkan Vekili Mihail Maltsev, "Türkiye, vergisiz Rus ayçiçek yağı ithalatına kısıtlama getirdi. Yeniden işleme için yapılan ithalat lisansı başvurularının tamamı kabul edilmiyor. Yüzde 15-30 arasında bir kota uygulanıyor" dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da ayçiçek yağı ithalatına kısıtlama getirdiği konusunda bilgi sahibi olmadığını ifade etti.