Balıkesir’den yerli otomobil hamlesi

Türkiye Odalar borsalar Birliği'nin 73. Genel Kurulu'na katılan Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur da TOBB Başkanı'nın üretim sözü verdiği yerli otomobille ilgili isim önerisinde bulundu..Uğur, 'Genel kurulda Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden , Türkiye'nin en büyük çatı kuruluşundan bir talebi oldu.Bu talep yerli otomobili artık TOBB gerçekleştirsin, Türk sanayisinin artık yerli otomobili yapması lazım şeklindeydi.Sayın Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu da söz alarak ''Biz bu otomobili Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak Türk sanayicisi iş adamı olarak yaparız.''dedi. İnşallah biz de camiamıza güveniyoruz.Türkiye Odalar Borsalar Birliğine de.Bunun içinde ciddi sanayiciler var ciddi yatırımcılar,işadamları var. Bununla ilgili çalışmalar inşallah yakın zamanda başlar. 'ifadelerine yer Verdi.

BALIKESİR SANAYİ ODASI'NDAN YERLİ OTOMOBİLE İSİM ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve TOBB Başkanımızın üretim sözü ile heyecanımız bir kat daha arttı diyen Sanayi Odası Başkanı,yerli otomobili Balıkesir'de üretmek için kentin dinamiklerini ve alt yapısını uygun hale getirdiklerini de belirterek, otomobile 'Alp' adını önerdiklerini söyledi..Uğur, 'Cumhuriyet Türkiyesi'nin kurulduğu Anadolu topraklarının kapılarını açan büyük komutan Alp Arslan'ın adını bu otomobile verebiliriz. ' ifadeleri ile Balıkesir Sanayi Odası olarak milli bir görev olan yerli otomobil üretimine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.